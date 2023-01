El artista y cantautor puertorriqueño, Rafa Pabön, estrena “Agüita de Coco” el primer sencillo de su próximo EP. “Agüita de Coco” es una salsa producida por Motiff (Marc Anthony) y es uno de esos temas que no puedes contener las ganas de bailar. En el video, vemos a Rafa iniciando la grabación del tema en el estudio y de repente pasando a cantar y bailar en un mercado que finaliza con un show en vivo.

El próximo y segundo EP de Rafa Pabön titulado Asimétrico, estará compuesto por seis temas de su autoría y de géneros variados desde salsa, tango, trap y reggaeton. Para esta producción Rafa trabajó los cinco temas sin colaboraciones, para demostrar su versatilidad como artista, además de toda la música que tiene guardada para continuar compartiendo.

“Tengo mucha música que estoy ansioso por compartir; quiero que vean todo lo que me inspira, todos los géneros musicales que disfruto y que no me encasillen en un solo género. Aquí hay música para todos”

Comenta; Rafa Pabön

El tema principal de Asimétrico es “Agüita de Coco” seguido por “Rápido” un tema bailable y de música dance. “Síguete Moviendo” y “Pasan los días” son ambas un trap más suave y sensual mientras que “En la Misma Piel” vemos un lado de Rafa diferente con una balada mientras el canto con una guitarra acústica de fondo. Por último, Rafa nos sorprende con un tango en “Amante” con pistas de reggaetón que suenan perfectamente al ritmo de un tango.

En octubre, Rafa estrenó su primer EP titulado Dial-UP, donde inicialmente comenzamos a ver una nueva versión de Rafa con la variedad de géneros, desde dembow dominicano hasta trap y bolero. Uno de los temas destacados de Dial-Up fue “Aléjate de Mi” junto a su amigo y compatriota, Pedro Capó, donde cantan un bolero clásico.

Desde junio de este año, Rafa ha ido estrenando música nueva, comenzando con los 5 temas de Dial-Up: “Eclipse Lunar”, seguido por “Qué Swing” featuring Chimbala y Bulova, dos artistas dominicanos quienes se han destacado dentro del género urbano y quienes trajeron su energía y toque único al tema “Que Chimba”.

El 2022 fue un año de muchos logros para la carrera musical de Rafa. Ha lanzado dos EPs, y visitado España, México, Colombia, Venezuela, NY, Puerto Rico y Miami llevando su música, fue parte de en el exitoso tema mundial de Rauw Alejandro “Todo de Ti” como co-compositor recibiendo múltiples reconocimientos, incluyendo un premio Latin Billboard.

Entre la música que ha estrenado y las colaboraciones que ha hecho junto a otras estrellas de la música latina, Rafa se ha posicionado como uno de los artistas más destacados de la industria. En esta nueva etapa, Rafa ha demostrado su versatilidad como compositor y artista rompiendo esquemas del género urbano, creando fusiones con otros géneros de música latina como la salsa, bolero, tango y trap.

Rafa ha colaborado con estrellas del género urbano como Jhay Cortez, Brytiago, Justin Quiles, Zion y Lennox, Jowell & Randy, Lyanno, De La Ghetto, Dalex entre muchos más convirtiéndose en uno de los artistas más cotizados del género.

