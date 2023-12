Los Rolling Stones Lazan video MESS IT UP

The Rolling Stones lanzaron el vídeo de Mess It Up. El vídeo está protagonizado por el actor británico Nicholas Hoult, quien la semana pasada fue confirmado por el director ejecutivo de DC Studios, James Gunn, para interpretar a Lex Luthor en la próxima película Superman: Legacy. El video fue filmado en los EE. UU. por el director ganador del premio GRAMMY Calmatic (Kendrick Lamar, Anderson Paak).

MIRA EL VIDEO DE MESS IT UP

El reciente álbum de los Stones, Hackney Diamonds, está actualmente en camino de convertirse en el álbum número uno de Navidad en el Reino Unido tras el lanzamiento de la edición en vivo en 2CD del álbum con el show de la banda en octubre de 2023 en Racket, Nueva York.

Hackney Diamonds es el primer set de estudio de los Stones con material original desde A Bigger Bang de 2005. El álbum llegó al puesto número 1 en 19 territorios alrededor del mundo vendiendo más de un millón de unidades desde su lanzamiento. El sencillo principal Angry está nominado a Mejor Canción de Rock en los Premios GRAMMY® de 2024, mientras que el sencillo se convirtió en el primer sencillo Top 40 de los Stones en el Reino Unido en 18 años.

Desde el lanzamiento de A Bigger Bang de 2005, los Stones han seguido rompiendo récords de taquilla en una serie de giras mundiales con entradas agotadas y lanzaron Blue & Lonesome, ganador del premio GRAMMY® de 2016, que incluía sus brillantes versiones de muchos de los temas de blues que ayudaron a dieron forma a su sonido y encabezaron las listas de álbumes de todo el mundo. El año pasado emocionaron a un público europeo de casi un cuarto de millón de espectadores en su gira del aniversario Sixty. Los Rolling Stones han vendido más de 250 millones de álbumes en todo el mundo.

Hackney Diamonds marca el primer álbum de The Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) producido por el productor y músico Andrew Watt.

Fuente. umusic