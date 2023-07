Gwen Stefani regresa con nuevo sencillo “TRUE BABE”

La superestrella mundial Gwen Stefani regresa triunfalmente con el nuevo sencillo “True Babe”. Su primer sencillo desde «Slow Clap» de 2021 con Saweetie, «True Babe» es un himno pop irresistible con un toque alternativo. Producida por el dúo sueco Jack & Coke y el rockero KThrash de Los Ángeles , «True Babe» destaca la característica voz melodiosa de Stefani y su habilidad para la honestidad lírica sin filtros. “True Babe” ya está disponible en todas las plataformas digitales a través de Interscope Records.

Junto con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Stefani tiene una serie de actuaciones importantes en festivales para el Reino Unido y Europa este verano. La perdurable creadora de éxitos subió al escenario en el Festival de Rocas de Praga el 21 de junio en la República Checa, seguido de tres fechas masivas en vivo en el Reino Unido: una cita principal en el Castillo de Warwick y dos espectáculos junto a la superestrella Pink en BST Hyde Park. Vea las fechas de la gira a continuación y compre boletos AQUÍ . La llegada de «True Babe» se produce después del anuncio de que Stefani regresará como entrenadora en la temporada 24 de The Voice junto a Reba McEntire, John Legend y Niall Horan.

Como líder de la icónica banda de California, No Doubt , Stefani ha renovado el rock alternativo e inspirado a generaciones de actos femeninos. Los cinco álbumes de mezcla de géneros de No Doubt han mostrado su hábil composición y letras conmovedoras con éxitos #1 como «Don’t Speak», «Just a Girl» y «Hey Baby», junto con muchos otros. Su álbum debut en solitario, Love. Angel. Music. Baby. superó el estatus de quíntuple platino con los exitosos sencillos “Rich Girl”, “What You Waiting For?” y Pharrell Williams produjo el éxito No. 1 «Hollaback Girl». El segundo álbum de Stefani, The Sweet Escape, incluyó el sencillo «Wind It Up» del Billboard Hot 100 Top 10 y el inolvidable himno «The Sweet Escape».

«Let Me Reintroduce Myself» de 2021 , que alcanzó el número 1 en iTunes. En 2020, Stefani tuvo dos éxitos No. 1 en la lista Hot Country Songs de Billboard con Blake Shelton, «Nobody But You» y «Happy Anywhere», y reeditó su álbum navideño, You Make It Feel Like Christmas, con dos nuevas canciones. incluyendo «Here This Christmas».

Stefani, tres veces ganadora del premio GRAMMY®, ha logrado el éxito mundial como intérprete, compositora, líder icónica de No Doubt y artista solista multiplatino. Hasta la fecha, ha vendido más de 60 millones de unidades en todo el mundo con su álbum de 2015This Is What the Truth Feels Like, debutando en el número 1 en el Billboard 200. Ahora, con «True Babe», Stefani muestra todo el estilo, el encanto y la actitud que la convirtió en leyenda del pop.

