El Bolero: Patrimonio Cultural Binacional Cuba-México

Cuba. Por estos días La Habana es sede del 36 Festival Internacional Boleros de Oro con una amplia programación y presentaciones de artistas e intérpretes.

Rodrigo de la Cadena (México, 1989) ha sido distinguido con el Premio Internacional Miguel Matamoros, músico, cantante, compositor, conductor de radio y televisión, investigador y director artístico. Dedicado en cuerpo y alma a la preservación y difusión del bolero, con presentaciones en foros como el Teatro de la Ciudad o en diversos festivales y conciertos en países como América latina y Europa, es el momento oportuno de celebrar a la vida con su hermosa música una carrera que lleva con total plenitud y que le ha permitido figurar al lado de personajes como Armando Manzanero, Carlos Cuevas, Juan Gabriel, Lucho Gatica, Omara Portuondo o César Portillo de la Luz. Fundador del Festival Mundial del Bolero en México y de la plaza Armando Manzanero.

El pasado 1 de abril del 2023 México y Cuba presentaron una iniciativa para que el Bolero sea inscrito en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO). El proyecto binacional “Bolero: identidad, emoción y poesía hecho canción” fue presentado por la embajadora y representante permanente de Cuba ante la UNESCO, Yahima Esquivel, junto con el embajador Juan José Bremer de Martino representante de México ante la UNESCO desde el 2019 y que con anterioridad fuera embajador en Cuba (2013-2016).

Delegaciones de ambos países no pierden oportunidad en su estrategia diplomática y cultural. En la actualidad la UNESCO seleccionó 110 propuestas a evaluar. El tango, el flamenco, el fado, la rumba cubana, el merengue, los mariachis, el reggae y la ópera china han merecido ese reconocimiento en ediciones anteriores.

La ruta del Bolero. Expediente 01990.

Dentro del programa de la jornada teórica en la sede de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC) tuvo lugar un panel con autoridades de Cuba y México.

Desde México llegaron el Dr. Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, ‘Frino’, titular de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaria de Cultura de México, acompañado de la Mtra Cecilia T Margaona, vicepresidenta del Instituto de Preservación y Fomento del Bolero en México AC, así como del escritor e investigador Pável Granados, Director del Canal 22, ex director de la Fonoteca Nacional.

Por Cuba el Lic. Rafael Lara González, investigador quien ejerce cómo Metodólogo Nacional de Cultura Popular Tradicional y reconocido cómo experto por la UNESCO, Leánnelis -Lea- Cárdenas Díaz, musicóloga del Centro de investigación y Desarrollo de la Música Cubana CIDMUC y Ángel Michel Aleaga Hung, máster en Ciencias Ángel Michel Aleaga Hung, especialista en Política del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Acompañados por músicos portadores del género, críticos y expertos en temas musicales y de cultura popular y de la Dirección de Relaciones Internacionales del MINCULT.

En agosto del 2020 la Secretaria Alejandra Frausto invita al Ministro Alpidio dónde afirmó: «[El Bolero] si bien tiene su origen en Cuba, ha tenido a lo largo del tiempo un florecimiento importante en México, constituyendo así un símbolo de nuestra historia común y de la tradición musical que une a nuestros pueblos».

Un año después Cuba declara oficialmente al bolero patrimonio cultural inmaterial.

La definición de la candidatura será del 4 al 9 de diciembre durante la18 sección del Comité Intergubernamental de la UNESCO que sesionará en Bostwana, África.

«Por supuesto el bolero es memoria colectiva, es memoria histórica de la resistencia, es decir para nadie, para nadie es un secreto que el bolero nace de una fuerte raíz de la negritud y con eso no estamos hablando de que sea exclusivo pero si ha mantenido en ese sentido no solamente la sonoridad de la percusión menor sino también una memoria importante de las comunidades, hoy estamos hablando de la costa chica, hoy estamos hablando de Santiago de Cuba, pero también estamos hablando de partes que no han sido visibilizadas como tal en el mismo México (…) lo que se está proponiendo no es la inscripción de un género musical, por eso es importante distinguir a la comunidad alrededor del bolero de la industria musical, es una práctica cultural de una comunidad transterritorial»

Dr. Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, titular de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas DGCPIU. Secretaria de Cultura de México.

Aún sin aprobarse el proyecto ambas naciones implementan un plan para la salvaguarda, difusión y estudio que incluye 3 ejes:

-Eje no. 1. Educación y fomento del Bolero.

-Eje no. 2. Visibilización y sensibilización.

-Eje no. 3 Fortalecimiento de capacidades de autogestión y reconocimiento social a portadores.

«Cuando se dice bolero, se habla de una expresión cultural que traspasa fronteras terrestres, de un lenguaje común, afín a todo un continente e incluso a una lengua. El bolero es sentimiento, poesía hecha canción. Es el sentir de una «comunidad binacional» que por más de un siglo ha desafiado al mar Caribe y no ha sesgado en su empeño de ir de un lado al otro. Es una expresión viva que hoy se nutre de la cultura de nuestros dos países e incluso, de todo un continente. El bolero es pasado y presente de un diálogo entre culturas».

Lea Cárdenas Díaz, musicóloga del Centro de investigación y Desarrollo de la Música Cubana CIDMUC. Instituto Cubano de la Música.

La edición 36 de #BolerosDeOro contó la presencia de artistas invitados de Colombia, México, España, Puerto Rico, Venezuela y Argentina, además de Cuba cómo país anfitrión.

El VII Festival Mundial del Bolero se realizará del 26 al 28 de agosto del presente año en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ciudad de México.

A mi abuelo, Enrique Valls Macias y su agrupación Los Criollos.

Empresa de Grabaciones Musicales EGREM

Dujo – EPD- 4003

Formato: Vinilo, 7″, 45 RPM, EP

Fuente: José Camilo López Valls

La Habana – Ciudad de México

Sábado 17 de Junio, 2023