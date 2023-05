C. Tangana celebra el quinto aniversario de Avida Dollars con el lanzamiento de «Estrecho / Alvarado» su nuevo single

Cinco años después de la mixtape que supuso todo un acontecimiento no sólo en la carrera de el madrileño, también en la escena rap en español, C. Tangana conmemora Avida Dollars con una reedición que incluye el tema inédito «Estrecho / Alvarado» su nuevo y esperado single.

Avida Dollars volverá a estar disponible en formato físico, en un Vinilo de 12″ así como en digital, ambas reediciones incluyen el tema inédito junto a pablopablo, Estrecho / Alvarado.

Tras dobles y triples discos de platino para la inolvidable «Llorando en la Limo» o discos de oro para hits como «Cuando me miras», llega el turno de «Estrecho / Alvarado» una revisión a estos 5 años atrás.

El tiempo vuela y aunque parezca increíble, “Avida Dollars” cumple ahora cinco años convertido ya en un clásico moderno de la música española. Para celebrar este aniversario, C. Tangana nos trae de vuelta el álbum que supuso un importante punto de inflexión en su carrera y en todo el rap español. Uno de los grandes acontecimientos de la escena nacional de aquel 2018 que Pucho nos invita a revivir a través de esta reedición en formato digital y vinilo de 12 pulgadas, que incluye además una pequeña sorpresa inédita como “Estrecho / Alvarado” su nuevo single junto a pablopablo.

En 2018, “Avida Dollars” reunió a algunos de los mejores productores nacionales del momento – con nombres como Steve Lean, Lost Twin, Danni Ble, Enry-K…- junto a referentes internacionales como los colombianos Sky y The Rudeboyz para crear el marco sonoro perfecto con el que C. Tangana dió rienda suelta a una versatilidad que se ha convertido desde entonces en su sello personal indiscutible. El resultado fue una colección de canciones por las que parece no haber pasado el tiempo, con singles ya icónicos como “Llorando en la Limo” –doble disco de platino en España, triple platino en Chile, disco de platino en Argentina y oro en México-, y que perdura hoy como uno de los tracks más emblemáticos de su carrera y del rap en español reciente, o aquel “Cuando me miras”, todo un disco de oro en España y Chile, que conserva un lustro más tarde todo su brillo intacto.

Como guinda a esta reedición nos llega el nuevo track “Estrecho / Alvarado”.

Un single producido por pablopablo, a quién también podemos escuchar en la parte vocal acompañando a Pucho, y cuyo título hace referencia a la zona de Madrid donde residía cuando grabó sus primeras canciones. Una melancólica mirada al pasado, que nos recuerda el largo camino que hemos recorrido juntos desde los tiempos de Crema hasta El Madrileño.

En una época de frenética inmediatez y en el que los hypes duran menos que un suspiro, C. Tangana se permite el lujo de mirar atrás por un instante y celebrar el aniversario de un proyecto probablemente irrepetible. Aunque a la vez sin perder de vista el futuro, a través de un nuevo single con el que nos recuerda que sigue siendo uno de los mejores rappers en español de su generación.

