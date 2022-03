ZELAYA estrena primer sencillo de este 2022 «Todo Easy»

Después de enamorarnos con las melodías de su última canción, Debajo de la Luna, Zelaya da inicio a este nuevo año con su nuevo sencillo, Todo Easy, una canción fresca, romántica y con una energía especial, que refleja el sonido que llevará su próximo EP; el cual narrará los diferentes sentimientos que atraviesa el corazón cuando se deja llevar por el amor.

“Todo Easy es una canción que te pone de buen humor y te levanta los ánimos, como cuando estás enamorada de alguien con quien todo fluye fácil, con quien podes ser tú siempre, al natural… que en mi opinión son las relaciones que duran para toda la vida.”, comentó la artista.

Sus últimos lanzamientos Tal Vez Verás y Solamente Tú sobre pasaron las 500 mil vistas en YouTube y llegaron al TOP 10 en el ranking radial de El Salvador y Guatemala; teniendo presencia también en otros países latinos como México, Venezuela, Perú y Panamá.

“Desde el momento que nació esta canción supe que se convertiría en una de mis favoritas… sus ritmos y melodías alegres y pegajosas hicieron que no me la pudiera sacar de la mente desde que la escribí. La letra la hice pensando en mi propia relación; cómo desde el inicio me sentía feliz y cómoda de ser yo misma, con mis defectos y cualidades… Y considero cuando encontras a alguien así, con quien podes ser tú, con quien todo fluya “Easy”, sin pensarlo tanto, es donde te das cuenta que tenes algo especial en tus manos, que vale la pena cuidar.” – comentó Zelaya.

La canción fue producida en Miami, con el reconocido productor Luis “The Dro1dz” Salazar; quien ha trabajado con artistas como Carlos Vives, Sebastián Yatra, Morat, Luis Fonsi, Juanes, Aitana, entre otros. El video musical, una auténtica obra de arte, fue filmado en Tecpan, Guatemala. “Me encanta reflejar en mis videos rincones de Guatemala que no todos conocen, pero que al verlos enamoran… este filmado en una finca en Tecpan, donde buscamos crear sets artísticos que se salieran de lo común y buscaran proyectar la energía que se siente al escuchar la canción.” – nos dice Zelaya.

“Amo los videos artísticos… que más que una historia proyectan un sentimiento. Por eso en este video quisimos reflejar las diferentes emociones que se sienten al estar enamorado, a través de los vestuarios llenos de color, los paisajes frescos al aire libre y las expresiones que buscan proyectar esa cierta inocencia que sentís cuando estás completamente enamorado de alguien.” – comentó Zelaya.

TODO EASY ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Para más información pueden encontrar a Zelaya en redes sociales como @zelayasteph o en su página web www.zelayamusic.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe