Támara Gutiérrez González, el nuevo talento de TELEVISA

La joven española Támara Gutiérrez González, con 28 años de edad, procedente de España, conocida como la nueva estrella de la industria cinematográfica mexicana, se lanza al mercado azteca. Morena con impresionantes ojos verdes cautiva las cámaras y deja con intriga a todo aquel que se pregunta: ¿quién es ella?

Todos aseguran que la joven artista está causando mucha inquietud y no es para menos, pues los hombres y mujeres admiran la belleza de esta joven, mediante sus curvas de infarto que causan revuelo allá donde pisa, siendo el centro de atención en cualquier lugar. Conquistando los corazones de todas las personas con las que trabajan, aseguran muchos.

Posiblemente estemos hablando ante la nueva estrella en el mundo artístico. La joven, asegura que ella le agradece a Dios y a Los Santos por toda esta bendición que la ha caído del cielo, aún que indudablemente, su talento y su actitud la llevan a donde ella se propone.

Acerca de sus aficiones, le gusta compartir tiempo con sus seres queridos (amigos y familiares) y se considera una persona no materialista aún que le gusta la buena vida. Nos confiesa entre risas.

Su pasión afirma que son los deportes y que suele hacer ejercicio cada día para poder mantenerse en forma.

La actriz, que comenzó su carrera como actriz en México, también ha participado en telenovelas como «El Último Rey» producida por la misma cadena televisiva, con Juan Osorio tras producción y Eric Morales encargado de la dirección. Esta misma causó un gran revuelo en el proyecto ya que dejó a todo el mundo con la boca abierta por su físico exótico e impresionante además de una actitud, que el director asegura, ha sido ejemplar y muy positiva. gracias a ello avanzó en su carrera artística con infinidad de nuevos proyectos asegurando que pronto tendrá el honor de participar en la gran pantalla.

Actualmente, se encuentra rodando la telenovela «La mujer del diablo» una producción de TELEVISA protagonizada por el actor mexicano José Ron y carolina Miranda, la cual esta próxima a finalizar y se estrenará próximamente. El desenvolvimiento de la actriz y su soltura, la han llevado a posicionarse en diferentes figuraciones dentro de la telenovela y aseguran que esta misma llevará a Tamara a nuevos proyectos de la productora.

Támara Gutiérrez comenzó como modelo a su corta edad de 17 años, una niña guapísima que desarrollando así su talento decidió poner un stop en su vida y dedicar su tiempo a la universidad, ya que consideraba que sus estudios eran una parte importante también de su futuro. Curso el grado de comercio y negocios internacionales en la universidad de león, facultad de ciencias económicas. Actualmente es una joven que se considera muy culta en todos sus ámbitos hablando hasta 4 idiomas de manera fluida como son el español, inglés, francés e italiano.

Su padre, el cual fue un gran empresario en su país natal (España) falleció en el 2012. Fue uno de los motores que impulsó a la joven a tomar la decisión de ser una artista, y no se equivocaba, pues la joven avanza en pasos agigantados. Ella asegura que el siempre quiso que su hija fuera una artista y eso la motiva cada día a seguir este camino. desde pequeña la inculcó la importancia de obtener conocimientos sobre la música, el arte etc. la misma, añade que su madre siempre la apoyó en todas sus decisiones y eso ha contribuido en la seguridad en ella misma que hoy en día la representa.

Cautivadora y súper talentosa, asegura de que su carrera artística simplemente acaba de comenzar y que esto simplemente es el principio de una gran época en su vida.

A continuación, entrevistamos a la artista para saber un poco más de ella:

– buenos días Tamara, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Estás contenta de estar aquí con nosotros?

– Hola, muy buenos días. Muy bien muchas gracias, y vosotros? Oye pero por supuesto que estoy contenta y es un gran placer poder formar parte de esta entrevista en el día de hoy.

– Bueno y entonces, vamos a adentrarnos en conocerte un poquito en profundidad y te vamos a hacer algunas preguntas. ¿Te parece bien?

– Me parece estupendo. Ataca. Sin anestesia ja ja

– Támara cuéntanos, ¿cómo decidiste ser actriz?

– Bueno es algo curioso, pero no lo decidí, fue el destino. Yo desde pequeñita he sido modelo y estudié en la universidad, pero siempre mi pasión ha sido la actuación y el artisteo. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta sería: me encontró.

– ¿Y cómo te sientes rodando este nuevo proyecto?

– Pues mejor imposible. Uno siempre haciendo lo que le gusta, se siente bien y completo. Yo la verdad que no cambiaría por ninguna circunstancia del mundo mi situación actual.

– Como te ves en un futuro cercano?

– La verdad me veo haciendo películas y pasando a la gran pantalla. Se que es precipitado pero bueno, a mi siempre me calificaron de loca y en realidad yo me considero más una soñadora. Pero con visión eh, sin estrellarme jajaja

– Cuantisimo nos alegramos por ti Tamara. Esperamos verte pronto en esta nueva telenovela y que te vaya muy bien como hasta ahora. Estamos muy emocionados por ti.

– Muchas gracias y así será. Espero os guste

Con esta entrevista hemos podido conocer un poco más a la artista. Asegura que ella se ve en la gran pantalla próximamente y no parece dudar de ello. Así de simpática, nos ha regalado ciertos detalles de su vida y de su futuro, lo cual nos alegra mucho ya que vemos que es muy alentador. Esperamos que te vaya súper bien Tamara y ha sido un placer tener más información y poder compartirla con todo el mundo, acerca de esta gran nueva estrella y artista.

