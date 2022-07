Saravandah Producciones presenta su segunda temporada de obras con “School of Rock”

Del 9 de julio al 28 de agosto, Saravandah Producciones estará presentando en el Teatro Lux una comedia musical original del año 2003, “School of Rock”, que cuenta la historia del guitarrista Dewey Finn, quien es reemplazado de su propia banda por un guitarrista llamado Snake, viéndose obligado a conseguir dinero para poder pagar la renta del apartamento en donde vive con su amigo Ned antes que lo desalojen.

Dewey, desesperado, responde una llamada telefónica de Rosalie Mullins, la directora de una escuela preparatoria, preguntando por Ned sobre un puesto a corto plazo como maestro sustituto. Preocupado por hacerse de recursos, Dewey se hace pasar por Ned y es contratado. En su primer día en la escuela, Dewey adopta el nombre de «Sr. Schneebly» y pasa su primer día comportándose erráticamente, para gran confusión de la clase.

Esta gran comedia musical estará en cartelera los sábados y domingos, presentándose a las 4:00pm en el Teatro Lux. Las entradas tienen un valor de Q250 – Zona Rockera/Platea Central y de Q175 – Zona Groupie/Platea Lateral. La obra es para todo público. Las entradas están disponibles en www.todoticket.com.

Para que toda la familia pueda asistir a esta gran obra de teatro, BAC Credomatic anunció beneficios especiales para sus tarjetahabientes, que incluyen: 25% de descuento con American Express y 15% de descuento en preventa, con tarjetas de crédito y débito Mastercard y VISA, así como 10% de descuento el día del evento. Además, los tarjetahabientes de American Express podrán tener acceso a un meet and greet con el elenco de esta gran obra y podrán seleccionar las mejores ubicaciones en el teatro.

“En BAC Credomatic, reimaginamos la forma de hacer banca facilitando a los guatemaltecos disfrutar de experiencias únicas de entretenimiento y apoyando el talento nacional a través de estas iniciativas. Estamos emocionados de formar nuevamente parte de estas puestas en escena para la segunda temporada de obras en el Teatro Lux, ahora con School of Rock. Los invitamos a que vengan a disfrutar un momento en familia y crear más momentos juntos”, indicó Anthony Castillo, Subgerente de Mercadeo de BAC Credomatic.

Esta obra está protagonizada por Steve Sandoval, Merlyn López, Camila Micheo, Francisco Hurtado, Erick Frías entre otros y un grupo espectacular de la nueva generación de artístas nacionales, bajo la dirección escénica de Ricardo Díaz, dirección musical de Roberto Estrada y producción a cargo de Karina Flores y Patricia Rosenberg de Saravandah Producciones.

“La adaptación de la historia ayudará a comprender lo importante que es ayudar a los niños a descubrir su propio talento y su potencial. Los niños no tienen límites y son auténticamente naturales y genuinos, por lo que es muy importante fomentar en las nuevas generaciones la disciplina y el respeto por este quehacer teatral”, compartió Ricardo Díaz, director de la obra School of Rock.

“La adaptación de las canciones al español fue una experiencia muy interesante ya que era necesario adaptar diferentes conceptos y modismos del inglés a frases que tuvieran sentido en español y encontrar una métrica que se adecuara a la partitura original. Ha sido un trabajo duro pero muy gratificante”, Roberto Estrada, director musical.

“Desde niño siempre que veía la película School of Rock y soñaba con ser el baterista de esa película y que ahora tenga la oportunidad de ser el baterista de la primera obra profesional de “School of Rock” en Guatemala me emociona muchísimo” nos comenta Jorge Alvarado quien interpretará a Freddy.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe