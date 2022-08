Rosalía lanza su nuevo tema “Despechá”

ROSALÍA, ganadora de ocho premios Grammy, ha lanzado su nuevo tema «DESPECHÁ» debido a la demanda popular. Escucha el tema aquí. «DESPECHÁ» es lo primero que publica desde el lanzamiento de su álbum en español MOTOMAMI, aclamado mundialmente por la crítica y el público, que sigue siendo el álbum mejor valorado del año, según Metacritic.

Dice ROSALÍA: “Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga. Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos RD, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra o Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría.”

ROSALÍA compartió por primera vez «DESPECHÁ» desde el escenario durante su gira mundial MOTOMAMI, sorprendiendo y deleitando a los fans. La reacción fue fulminante, y la respuesta hiperentusiasta de los fans se extendió como la pólvora. La respuesta de la prensa fue igualmente efusiva, y el prestigioso diario El País declaró que «…Rosalía ha conseguido la canción del verano sin todavía sacarla oficialmente».

En la actualidad, ROSALÍA se encuentra en medio de su primera gira mundial, MOTOMAMI WORLD TOUR, con conciertos que han agotado las entradas en todo el mundo. Con los fans haciendo cola con días de antelación en cada recinto, la esperada gira ha ofrecido una noche inolvidable de coreografía innovadora y la distintiva capacidad vocal de Rosalía en una producción de más de 30 canciones compuesta por el reciente álbum MOTOMAMI, que ha sido un hito para la artista, y por muchos más de sus anteriores éxitos rompedores y que ocupan las listas de éxitos, incluido el nuevo «DESPECHÀ».

«La nueva reina del pop deslumbra en el primer concierto de su gira… esto es el futuro… un festín sensorial de [tal] precisión minimalista. no solo rompe la cuarta pared, sino que la hace añicos. La voz de Rosalía es precisa, emotiva y lleva las canciones a otra dimensión, demostrando que canta más profundo que nadie… Puede conquistar el mundo cantando en español, [y] va a acabar con la hegemonía anglosajona del pop mundial». (Ver lo más destacado de la reseña más abajo)

La gran gira de 46 espectáculos producida por Live Nation en 15 países continuará el sábado 9 de julio en Sevilla (España) y hará paradas adicionales en Latinoamérica y Norteamérica antes de terminar en Europa el 18 de diciembre con una actuación en el Accor Arena de París. Rolling Stone señaló que «Rosalía ofrece un espectáculo pop salvaje e innovador en sus propios términos». Para obtener más información o entradas, visita rosalia.com

Al mismo tiempo, el álbum MOTOMAMI de ROSALÍA (que ya es el álbum nº 1 del año por consenso de la crítica, según Metacritic) sigue acumulando multitud de menciones recientes como uno de los «Mejores álbumes de 2022 -hasta la fecha» en medios como: TIME, ROLLING STONE, BILLBOARD, VARIETY, THE LOS ANGELES TIMES, THE GUARDIAN, VULTURE, HYPEBEAST, ESQUIRE, STEREOGUM, CONSEQUENCE, OF SOUND, COMPLEX, SPIN, y MUCHOS más.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe