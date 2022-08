Ricardo Arjona sorprende a una fan y da a conocer una octava fecha en Buenos Aires, Argentina

Estefanía es de Santa Fe (Argentina), viajó con mochila para poder ver en concierto a Ricardo Arjona en la ciudad de Buenos Aires. Nada le salió bien en el camino, excepto su encuentro con la gente de Mundo Arjona, quienes, al grabar un video, hicieron posible que el artista fuera testigo de su historia. Un día después, él pidió conocerla, la invitó a su camerino y le cantó en privado su canción preferida “Remiendo al corazón”.

La gira BLANCO Y NEGRO no para de sorprender a todos, con más de 70 conciertos que rompieron récords en Estados Unidos y Europa, colándose entre las 20 giras más poderosas del mundo en este momento, justo entre la banda Coldplay y la mítica agrupación Eagles.

Por más de 30 años el cantautor guatemalteco no se ha detenido un instante en el trayecto ascendente de su carrera. No ha importado qué género esté de moda ni los espacios en los medios, ni su independencia discográfica. Ser fiel a sí mismo y a los que lo siguen parece que es la fórmula que hace que los amores perduren a pesar del tiempo. Siete sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires se quedaron cortos.

Hoy se agrega un octavo encuentro en el Arena para el próximo 17 de agosto, 2022

Esta historia continúa y está hecha de música y canciones…

Próximas fechas: 7, 10, 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DE AGOSTO.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe