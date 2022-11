Ramiro Bolaños presenta su obra literaria: ¿De dónde venimos Guatemala?

Ramiro Bolaños, Doctor en Investigación Social por la Universidad Panamericana con grado summa cum laude, presentó su libro “¿De dónde venimos Guatemala? Las civilizaciones originales”. Este primer libro de cinco tomos habla de los mitos históricos sobre la conquista de Guatemala y la situación política y social de los pueblos prehispánicos ubicados en nuestro país. Para el autor, este trabajo demuestra la riqueza en recursos que posee nuestra tierra y su influencia en la historia mesoamericana.

La obra es fruto de la pasión del autor por los descubrimientos arqueológicos y la aplicación de las técnicas científicas más modernas. Estas demuestran que muchas de las ideas que tenemos sobre nuestra historia son ficción. De esta manera, cada una de las creencias se van desmitificando en el libro. Este libro invita a conocer una realidad de nuestro pasado muy diferente a la que popularmente se tiene.

Este es el primer libro de Bolaños; no obstante, el 11 de abril de 2022 publicó el artículo “Operations Research Solutions and a New Disruptive Business Model to Transform Cash Management in Guatemala” en la revista internacional: Asociación Mundial de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración.

El libro “¿De dónde venimos Guatemala?” tiene el respaldo de la Editorial SET, dirigida por el Dr. Carlos Sabino, director de la Maestría de Historia de la Universidad Francisco Marroquín, y Dra. Lorena Castellanos, como editora en jefe.

Además, esta obra es apoyada por Cervecería Centro Americana, Banco Industrial, Banco Internacional, 5B, Génesis Empresarial, Disagro, Tigo, Improgress e Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación IDR. También cuenta con el apoyo de firmas reconocidas como Sergio de la Torre, Erick López y Thomas Dougherty.

“Este patrocinio me da la oportunidad de darle voz a las ideas principales de este libro: Tenemos ancestros sobresalientes, que la realidad histórica es que nuestro pasado es totalmente cosmopolita, fruto de una serie de invasiones y luchas por el control de nuestro territorio, y que en el libro llamo a Kaminal Juyú, el Silicon Valley del Primer Milenio, pues fuimos el centro comercial de Mesoamérica en la exportación de obsidiana que contiene silicio. Esta visión de grandes comerciantes con una apertura hacia el exterior se ha perdido y es necesario recuperarla para crecer más como están haciendo hoy varias industrias guatemaltecas, como Cervecería Centroamericana y Cementos Progreso, entre otras”, expresó el Dr. Ramiro Bolaños, autor del libro.

El autor está próximo a escribir su segundo libro enfocado en el choque de civilizaciones hemisféricas, en el que hablará del proceso de aislamiento y de la concentración en un monocultivo de exportación que empezó durante la colonia. La serie contendrá cinco tomos.

Sobre el autor

Ramiro Bolaños es Doctor en Investigación Social por la Universidad Panamericana con grado summa cum laude, Máster en Investigación de Operaciones por la Universidad Francisco Marroquín con grado magna cum laude e ingeniero civil por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Es empresario y CEO de Improvement & Progress, S.A., empresa dedicada a la generación de soluciones de inteligencia artificial y humana. Ha sido consultor internacional por más de 20 años, con experiencia en modelos de negocios, emprendimiento, innovación y competitividad.

Ha sido catedrático a nivel de maestría en tecnología y eficiencia; últimamente en Políticas Sociales y Gestión Pública. Sus estudios de Historia son el resultado del análisis de los orígenes de los guatemaltecos para su tesis doctoral: «La cultura del éxito del guatemalteco: Elemento clave para incentivar el desarrollo y la producción de riqueza nacional.»

El Dr. Ramiro Bolaños invirtió un año y cuatro meses en la investigación y redacción de esta obra colmada de historia guatemalteca. Este libro está dedicado a Dios, creador y soporte diario de su vida. A su esposa Valeria. A sus hijos, José Ramiro, Sebastián, Valeria y Maria Fernanda. A sus padres y a Guatemala, tierra milenaria con un futuro por descubrir.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe