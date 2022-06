Post Malone nos regala su nuevo material Twelve Carat Toothache

El artista Post Malone, nominado al premio GRAMMY® y certificado con diamantes de Dallas, TX, presenta su esperado cuarto álbum de larga duración y uno de los más esperados del 2022, Twelve Carat Toothache [Mercury Records/Republic Records].

Además de los himnos masivos «Cooped Up» [con Roddy Ricch] y «One Right Now» [con The Weeknd], el disco cuenta con apariciones de un elenco estelar de invitados, incluidos Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna y The Kid LAROI. Musicalmente, Post colaboró con cohortes de larga data como los productores y co-escritores Louis Bell, Billy Walsh y Andrew Watt, así como Omer Fedi y más.

El mes pasado, hizo su debut en Saturday Night Live con actuaciones espectaculares de «Cooped Up» [feat. Roddy Ricch] y «Love/Hate Letter To Alcohol» [feat. Fleet Foxes]. Al hacerse cargo de la cultura popular, Post también contribuyó con su versión de la icónica «Chip ‘N Dale: Rescue Rangers» para la banda sonora original de Chip ‘N Dale: Rescue Rangers de Disney.

Twelve Carat Toothache se destaca como su primer larga duración en tres años desde que el triple platino Hollywood’s Bleeding se estrelló en el Billboard Top 200 en el # 1. A finales del año pasado,

Post probó las aguas con el explosivo «One Right Now» con The Weeknd. Saltó al Top 10 del Billboard Hot 100 y acumuló más de 1.000 millones de reproducciones en unos pocos meses.

