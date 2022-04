Miley Cyrus lanza su primer álbum en vivo: Attention: Miley Live

Después de una avalancha de apariciones en festivales en América del Norte y América del Sur, que la vieron actuar ante una multitud acumulada de casi un millón, la artista, compositora y pionera Miley Cyrus lanzó su primer álbum en vivo. Titulado ATTENTION: MILEY LIVE, el álbum en vivo, es un regalo para sus fans, cuenta con 20 canciones y está disponible a nivel mundial acá.

ATTENTION: MILEY LIVE presenta canciones clásicas de Miley de todas las épocas y, por primera vez, sus nuevas canciones «ATTENTION» y «You». Miley presentó “You” por primera vez a los fanáticos en su especial de televisión de NBC para la víspera de Año Nuevo «Miley’s New Year’s Eve Special Presentado por Miley Cyrus y Pete Davidson». Todas las canciones fueron interpretadas por Miley, incluidas las canciones grabadas en el Bud Light Super Bowl Music Fest – Crypto.com Arena, Los Ángeles, CA en febrero de 2022.

Miley anunció el álbum desde el escenario durante su set en Lollapalooza Brasil en São Paulo. Con respecto al álbum, Miley compartió: » 🚨 #ATTENTION #MILEYLIVE 🚨 Mis fans me han estado pidiendo un álbum en vivo durante mucho tiempo y estoy tan exxxited para dárselo! ¡Este espectáculo fue curado POR los fanáticos PARA los fanáticos! Le pregunté a mi audiencia qué canciones les gustaría verme interpretar en los próximos shows y esta es la lista de canciones que USTEDES crearon. ¡Desde versiones favoritas de los fanáticos hasta algunas de mis canciones más antiguas, canciones más nuevas y canciones originales inéditas «YOU» y «ATTENTION»! ¡Estaba haciendo una cantidad mínima de shows en vivo este año y quería que la cantidad MÁXIMA de fanáticos me puedan experimentar en vivo! ¡Este álbum no sería posible sin mi banda y equipo! Gracias a todos los que vinieron a ver mi show y a cualquiera que no pudo hacerlo ¡ESTE ÁLBUM ES PARA TI! ¡TE AMO! 🖤 «.

Miley recientemente completó importantes espectáculos en toda América del Sur por primera vez en más de una década con espacios principales en los festivales lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil. Atrajo a la mayor audiencia en la historia de Lollapalooza Brasil con 103.000 asistentes. Sus fans, conocidos como los Smilers, acudieron en masa a los aeropuertos para saludarla apostados en las calles cantando sus canciones y persiguiendo su auto, y se reunieron afuera de su hotel en preparación para sus espectáculos. Miley, conocida por tener una estrecha relación con sus fans, fue más allá a cambio, incluso actualizando su setlist en función de sus comentarios. Mostrando un fuerte compromiso, «Miley Cyrus» fue tendencia en Twitter en # 9 Global, # 1 Argentina, # 1 Chile y #INEEDATTENTION fue tendencia # 10 EE. UU., # 2 Brasil y más.

