Marcela Murillo prepara “Selective Talks” con importantes personalidades de la industria musical

SELECTIVE TALKS consiste en dos pláticas los días 31 de Enero y 1 de Febrero organizadas por Marcela Murillo y la agencia creativa Selective Hearing. Dichas pláticas están dedicadas a la conversación de temas actuales que están sacudiendo a la industria de la música. Estos temas serán llevados de la mano de personas que, cuya experiencia los ha llevado a tener un nivel de comprensión alto, con el fin de que todas las dudas de los temas a tratar sean resueltas.

Marcela Murillo es una de las mujeres en la industria musical que está dejando huella en la misma. Fundadora de Selective Hearing, una agencia creativa especializada en la industria de la música, hoy, Marcela maneja a grandes artistas dentro de distintos géneros como Santa Fe Klan (Hip-Hop), Immasoul (R&B), Sobrino (Latin Pop), DUNNOWHO (Bass), Fer Altuzar (R&B), FRANCO (Alternative R&B), Rayben (Bass House), entre muchos más.

Durante estos dos días de pláticas se expondrán diversos argumentos respecto a temas cómo: NFT´s y su uso en la industria musical, criptomonedas en la industria musical, Plataformas de streaming (DSP´s), Tendencias de marketing musical, entre muchas otras.

SELECTIVE TALKS será un evento gratuito a través de la página de instagram de Marcela Murillo (@yoomkae) los días 31 de Enero y 1 de Febrero a las 5PM CST. Estas pláticas marcan el inicio de una nueva etapa de constante contenido educativo para las personas que quieran involucrarse en los temas de tendencia para la industria musical por parte Marcela y la agencia creativa.

Fecha: Enero 31, 2022

Tema: NFT´s y su aplicación en la música

Invitados: Jesús Martínez, Marcela Murillo

Horario: 6pm CST

Plataforma: Instagram Live

Fecha: Febrero 1, 2022

Tema: Industria Musical 2022: Tendencias y Objetivos

Invitados: Hector Elí, Marcela Murillo y Jorge Juárez

Horario: 12:30 CST

Plataforma: Zoom

Panelistas:

Jesús Martínez: Artista de NFT´s y asesor de criptomonedas Mexicoamericano. Es uno de los primeros artistas de NFT´s latinoamericanos en ser cubierto por distintos medios comerciales a nivel local, nacional e internacional. Las NFT´s de Jesús son buscadas por instituciones bancarias, celebridades, figuras públicas y más alrededor del mundo.

Hector Elí: Comunicador apasionado por la música. Editor, escritor, host de radio, y podcast, Ha participado en la locución de IBERO 90.9, Grupo Imagen y YO MOBILE. Actualmente es Head de Podcasts en Televisa Podcast donde ha sido conductor, locutor y creador de contenido en SLANG, plataforma especializada en música, lifestyle y entretenimiento. Tiene su propio podcast llamado “El Flowcast” en donde ha tenido la oportunidad de entrevistar a artistas de alta relevancia como Jhay Cortez, Snow Tha Product, Nicki Nicole, MC Davo, Immasoul, entre muchos más.

Jorge Juárez: CEO de Westwood Entertainment, empresa dedicada al management, promotora, producción, digital marketing y A&R; fundada en 1999.

Se convirtió en uno de los managers más jóvenes e influyentes en Latinoamérica y ha sido el único mexicano nombrado en “40 under 40” en la industria de la música a nivel mundial por la revista Billboard, quien a su vez lo ha nombrado por más de 5 años consecutivos un “Latin Power Player”.

A lo largo de su carrera ha desarrollado e impulsado artistas como: Reik, Carlos Rivera, Camila, Sin Bandera, Thalia, Paulina Rubio, Pepe Aguilar, Laura Pausini, Gloria Trevi, Lila Downs, Natalia Jiménez y Pandora.

En el área de booking ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Maluma, Nicky Jam, Backstreet Boys, New kids On the Block, Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, David Garret, André Rieu, entre otros.

