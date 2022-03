Maluma estrena su nuevo sencillo y video «Mojando asientos» featuring Feid

El ídolo global de la música latina, Maluma, acaba de lanzar su nuevo sencillo y video denominado «Mojando Asientos» junto a su colega, el cantautor colombiano Feid. El maravilloso vídeo oficial de este contagioso reggaetón, fue filmado en la ciudad natal de ambos cantantes, en Medellín, Colombia y nada menos que bajo la dirección y producción del mismo Juan Luis Londoño, Maluma; siendo este video la primer producción realizada por su nueva casa productora Royalty films.

En su debut como director, la visión de Maluma fue crear un vídeo musical artístico y visualmente poético donde se apreciara la belleza, imágenes innovadoras y expresiones figurativas a través de diferentes entornos, colores y naturaleza. El vídeo fue co-dirigido por César «TES» Pimienta y Rayner Alba «PHRAA», quienes han trabajado con Maluma durante mucho tiempo en la dirección de arte, fotografía y contenido de video para su marca.

Cabe destacar, que Maluma siempre ha liderado la visión creativa de sus vídeos musicales y demás proyectos, por lo que la creación de la empresa ha sido un sueño que ha progresado de forma natural con el paso de los años.

«Estoy feliz de presentar mi propia casa productora, Royalty Films, que creará vídeos para mi música y mi fundación, así como otros proyectos, incluyendo los de otros artistas colegas. Royalty Films ha sido un sueño que queríamos cumplir y ahora tenemos la experiencia así como el talento y personal; estoy feliz de colaborar con TES y PHRAA que me conocen tan bien y creen en mi visión»; expresó Maluma, añadiendo «Estoy muy agradecido con todos los Directores que han trabajado conmigo en el pasado, de quienes he aprendido tanto y han sido fuente de inspiración como Harold Jiménez de 36 Grados, Jessy Terrero, Mike Ho, Carlos Pérez, Nuno Gómez y Fernando Lugo.»

Royalty Films fue creada por Maluma con la finalidad de apoyar a los creativos latinos en la industria de la música, el cine, la televisión y los anuncios publicitarios. La visión del artista es continuar dirigiendo y produciendo sus próximos vídeos musicales, así como otros proyectos de primera línea bajo el sello de Royalty Films, ofreciendo también una oportunidad a los jóvenes creativos que forman parte de su fundación, El Arte De Los Sueños. Otro de sus objetivos con Royalty es producir historias latinas que no han sido contadas y continuar con la innovación visual trabajando con nuevos talentos que desean salir creativamente de su zona de confort.

«Mojando Asientos» fue producida por The Rude Boyz y co-escrita por Maluma, Feid, Andrés Uribe Marín y The Rude Boyz. Esta canción, formará parte del próximo álbum de Maluma que saldrá a finales de este año.

El astro colombiano, ha ido evolucionando más allá de la música y la actuación, convirtiéndose así, en un exitoso empresario multifacético bajo su firma «Royalty» con trayectoria en el cine, la tecnología, la belleza y la moda.

Por otro lado, el día de hoy también se marca el lanzamiento oficial de la primera colección de moda de Maluma para hombre y mujer en exclusiva con Macy’s, Royalty by Maluma, diseñada en colaboración con Reunited Clothing. Esta línea representa la admiración del músico por el arte y la magia de la alta costura durante toda su vida y promueve la misión de llevar un estilo único a su comunidad a través de colecciones accesibles, que incluyen conjuntos esenciales, adoptando un concepto de inclusión y diseño fluido que permite a los compradores mezclar y combinar las colecciones de mujer y de hombre, y entrar en el mundo de Maluma. Disponible en las tallas XS a XXL y con precios que van desde los $39.50 a $179.00 dólares. Para comprar la primer línea de ropa de Royalty by Maluma visite: macys.com o a través de la aplicación móvil de Macy’s y en tiendas selectas de Macy’s en Estados Unidos.

Asimismo, el empresario lanzó el mes pasado su primer línea de cuatro majestuosas fragancias para mujer y hombre denominada Royalty by Maluma The King and Queen Collection, que ya está disponible en www.royaltybymaluma.com. Cabe mencionar, que Maluma emprendió el negocio de las fragancias junto a Hampton Beauty, la empresa que lanzó KKW con Kim Kardashian.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe