Mallqui lanza su último tema “Ella me llama”

Mallqui lanza su último sencillo, «Ella Me Llama», en las principales plataformas de música. «Ella Me Llama» es el single de debut de su cambio de marca y nueva apariencia. Grabado en una sola toma, «Ella Me Llama» arrasó con el cambio de marca y el relanzamiento de su trabajo original y la reintroducción de su ambiente de reggae-trap y su última imagen.

Narrador de historias a través de su música, Mallqui tiene un estilo callejero romántico que es lúdico, suave y sensual. Sus letras son mantras impulsados por la conciencia, sintonizados con las profundidades de su alma sensible. Las canciones de Mallqui están destinadas a inspirar, curar, infundir humor y ayudar a otros a encontrar alegría en los placeres simples de la vida.

Grabada en Urban Jungle Records en Long Island City, «Ella Me Llama» fue producida por el CEO de Urban Jungle Records, Robert Ivan, y el cofundador Ravi Bindra. El equipo de profesionales de Mallqui incluye a la CMO Lynne M. Volk, el fotógrafo Patrick Ibanez y el camarógrafo Mazi O.

Este dinámico cantante, compositor y artista nació como César Javier Mallqui Luna en la pequeña ciudad costera de Camaná, Perú durante la década de 1990; Como recién llegado a la música pop latina, estuvo expuesto a la cumbia, la salsa, la música criolla y la música afroperuana durante su infancia. Luego, durante sus años de formación en la escuela secundaria, se trasladó a la energía frenética de Queens, Nueva York, donde aprendió inglés y tomó su primera guitarra.

Cautivado por el auge del nuevo reguetón y los sonidos cromáticos del hip-hop de principios de 2000, Mallqui está destinado a ofrecer himnos de club animados y rimas conscientes con ritmos de la vieja escuela. Sus primeras influencias incluyen a Daddy Yankee, Don Omar, Hector El Father, Wisin y Yandel, Zion y Lennox, y raperos como Biggie Smalls, Mob Deep y Tupac. Los raperos de estilo libre dominicanos y puertorriqueños que colgaban fuera de su escuela también tuvieron un impacto en el joven Mallqui. En última instancia, el puente entre estos dos mundos despertó el deseo y el interés de Mallqui, allanando el camino para que pusiera la mira en conquistar Sudamérica y la escena musical mundial.

«Ella Me Llama» está disponible en todas las plataformas de música.

