Llega Anabella Queen con su gran éxito musical “Shalalá”

La talentosa, pero, además muy carismática, estrella infantil Anabella Queen, estrenó su nuevo trabajo artístico “Shalalá”

Para el disfrute de todos sus fans, a quien Anabella Queen llama cariñosamente sus «Corazoncitos», desde este momento pueden disfrutar de su más reciente producción titulada «Shalalá».

Este sencillo viene acompañado de un divertido video bajo la producción ejecutiva de su manager y papá Danilo Nammour, como productor general Francisco Romero y de la productora Alex Galán Films (AG Films) el cual fue grabado en un estudio audiovisual de la ciudad de Miami, EE.UU. Ya recientemente en una fecha única 22/2/22 haciendo referencia a la evolución de Anabella que escala a una nueva etapa de su carrera donde todo el equipo ha trabajado fuertemente en los últimos meses para el posicionamiento artístico de la cantante.

La autoría de este trabajo corresponde a Daniel Jiménez «Jisa”, y la producción del mismo es de «Fiori» Salvador Flores, junto a «Jhey» Jesús Hernández.

Como en ocasiones anteriores, y según han caracterizado todas las producciones de Anabella Queen, la temática de este video nos muestra una historia soñadora con muchos efectos de luces, mezclando el arte del canto, la música y el baile.

“Mi experiencia en la grabación de Shalalá es que me encantó el juego de luces, eso me pareció súper y la pase muy bien en la producción y grabación de este tema… me fascinó hacerlo… fue muy divertido”, expresó la artista.

Cabe destacar, que esta producción se trata del primer sencillo de su álbum #PEQUEÑAGIGANTE que cuenta con varias participaciones internacionales en sus siete temas restantes, con la colaboración de reconocidos artistas de Colombia, México y Venezuela. Con este lanzamiento se esperan estrenos mensualmente para disfrutar mucho más de nuestra pequeña gran artista.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe