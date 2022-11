Llega a Guatemala desde México el mejor Show de Latinoamérica: MYST

El éxito musical que ha puesto de cabeza a todos los latinoamericanos, una fiesta concierto de música sin parar con más de 100 éxitos en español e inglés de todos los tiempos. Casi 40 artistas en escena, orquesta en vivo y un espectáculo con producción de primer nivel.

Myst materializa en una Fiesta Concierto el Soundtrack de tu vida, los éxitos musicales en español e inglés de todas las épocas que todos amamos, se suman a una puesta en escena moderna, original y que atraviesa los límites de la imaginación para hacer de la noche una fiesta insuperable.

Un show con los mejores éxitos de Luis Miguel, The Beatles, ABBA, Timbiriche, Tom Perry, Caifanes, Kansas, Mana, Billy Joel, Enanitos Verdes, Erasure, Los Chicos, The Eagles, Supertramp, Mecano, The Doors, Juan Gabriel, Elton Jhon, Menudo, Journey, Soda Stereo, Empire of The Sun, Toto, Carpenters, Barry White, entre otros y por supuesto también LOS EXITOS DEL MOMENTO!!!

MYST EN NÚMEROS

Más de 80 números musicales

+ 450 cambios de vestuario

Casi 40 Artistas en escena

110 tocados y pelucas

14 Cantantes

12 bailarines

10 músicos

225 pares de zapatos

Una Producción de Audio Visual de primer mundo con un sonido inigualabrle

EL SHOW EN GUATEMALA

Forum Majadas se adaptará en una Club gigante donde podremos escuchar y cantar más

de 100 éxitos en una noche de fiesta.

Jueves 17, Viernes 18 y Sábado 19 de Noviembre

Entradas a la venta en www.ticketasa.gt

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe