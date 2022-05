Lady Gaga: «HOLD MY HABD»

Lady Gaga presentó su nuevo single «Hold My Hand» de la próxima gran película Top Gun: Maverick. «Hold My Hand», que se estrenó a nivel mundial el 3 de mayo a través de Interscope Records, fue escrita para la película y aparece en ella. El single fue producido por Lady Gaga y BloodPop©, con producción adicional de Benjamin Rice. La versión cinematográfica de «Hold My Hand» cuenta con la producción adicional y la partitura de Harold Faltermeyer y del ganador del Oscar Hans Zimmer. «Hold My Hand» marca el regreso de Gaga a la composición y producción de música original para el cine, después del éxito de la banda sonora de A Star is Born de 2018 que le valió a Gaga un Premio de la Academia, cuatro Grammys, un Premio BAFTA, un Premio Globo de Oro y un Premio Critics’ Choice.

Con la llegada a los cines el 27 de mayo, Top Gun: Maverick visita a Pete «Maverick» Mitchell (Tom Cruise) después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina. Maverick se encuentra donde debe estar: empujando el sobre como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que le haría caer. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de TOPGUN para una misión especializada que ningún piloto vivo ha visto jamás, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), con indicativo de llamada: «Rooster», el hijo del difunto amigo de Maverick y oficial de interceptación de radares, el teniente Nick Bradshaw, alias «Goose». Enfrentándose a un futuro incierto y enfrentándose a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve arrastrado a una confrontación con sus propios miedos más profundos, que culmina en una misión que exige el máximo sacrificio a los que serán elegidos para pilotarla.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe