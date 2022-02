JOEL DELEŌN presenta su nuevo sencillo “COCO”

El joven cantante mexicanoamericano Joel DELEŌN está disfrutando de los besos que le saben a “COCO” en su nuevo sencillo y video que se encuentran disponibles a partir de hoy en todas las plataformas digitales. El alegre sencillo es el segundo vistazo a lo que traerá la prometedora carrera solitaria de DELEŌN.

DELEŌN trabajó con un equipo internacional de primera para realizar “COCO”, coescribiendo el tema con la cantante puertorriqueña GALE, la artista cubanoamericana Kat Dahlia, y el DJ estadounidense DallasK, quien también funge como productor musical.

Esta canción, con su ritmo motivante y fusiones urbanas, se convertirá en himno para todos los enamorados que han encontrado a la pareja de sus sueños: “Tu eres mi besito ’e coco, te disfruto poco a poco, yo no sé lo que me haces mami, tú me vuelves loco”. DELEŌN de nuevo demuestra su extraordinario registro vocal y su habilidad de entregar versos cargados de emoción y felicidad.

Asimismo, el video musical retrata a Joel y su amada en escenas de playa, en una venta privada de moda, y en una fiesta nocturna donde el talento multifacético nos recuerda de la excelente coreografía que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

“COCO” se trata del segundo sencillo de Joel en solitario tras el éxito de su tema “La Culpa”, una fusión de melodías pop y música sierreña que se lanzó en octubre y hasta la fecha ha generado más de cuatro millones de reproducciones en YouTube.

Con más de cuatro millones de seguidores en Instagram de todas partes del mundo, Joel se encuentra en una posición única para usar su plataforma y llevar a sus fanáticos a destinos musicales nuevos y cautivadores.

