Jennifer Lopez y Maluma presentan la banda sonora original de MARRY ME

la superestrella global Jennifer Lopez y el artista latino mundial Maluma, protagonistas de la nueva comedia romántica de Universal Pictures Marry Me, anuncian el lanzamiento de su muy anticipada banda sonora original, MARRY ME (Original Motion Picture Soundtrack), disponible a través de Sony Music Latin y Arista Records. Recientemente, los co-protagonistas estrenaron la canción que oficialmente da nombre a la película, “Marry Me (Kat & Bastian Duet)” para sus fans alrededor del mundo. Marry Me se estrena en cines y exclusivamente por Peacock a partir del 11 de febrero.

Esta noche, Lopez y Maluma harán el estreno en directo de “Marry Me (Kat & Bastian Duet)” en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon por NBC.

Ambos artistas nos deleitan con esta banda sonora que destaca con temas emocionantes y románticos de los géneros de pop, pop latino, reggaetón y dance. El álbum incluye su éxito del 2020 de corte urbano “Pa’ Ti” de la autoría de Lopez,Maluma, Andrea Elena Mangiamarchi (aka Elena Rose), Jon Leone y Edgar Barrera, producido por Leone y Barrera.

El álbum se distingue por la voz inconfundible de Lopez en canciones como su himno inspirador “On My Way (Marry Me)” y su rítmico remix realizado por el trío radicado en Los Ángeles TELYKast. El video musical de “On My Way”, lanzado en noviembre 2021, es dirigido por Santiago Salviche. Esta canción ha acumulado más de 13.4 millones de streams en todo el mundo. El video oficial, el lyric video y los videos del remix han generado más de 12.1 millones de reproducciones. La revista People asegura que, “Jennifer Lopez está compartiendo más amor a través de su letra”. Entertainment Tonightagregó, “Jennifer Lopez de nuevo toca las fibras sensibles de su público”. Entertainment Weekly publicó, “Prepárate para sentirte emocionado por la voz de Jennifer Lopez”.

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack) también incluye “Segundo”, una balada poderosa y seductora interpretada por Maluma y co-escrita por él y Edgar Barrera. Esta canción figura en un momento clave de la trama. De este álbum también se desprende una versión en balada de “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”, con una mezcla cálida de letra en español e inglés.

El 3 de febrero, Lopez y Maluma actuaron en un concierto y evento exclusivo virtual en vivo por Snapchat, siendo representados por sus avatares personalizados de Bitmoji. Sus Bitmojis interpretaron las canciones de la banda sonora “Church”, “Marry Me”, “Pa’ Ti” y “On My Way”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe