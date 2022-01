«FAMA Y LANA» el nuevo éxito musical de RS-ONE

RS-ONE vuelve al ruedo musical con su nuevo sencillo Fama y Lana, este 2022 se llena de esperanzas y es que el artista dominicano nos trae este tema, cargado de mucha esperanza, en un dembow urbano y con un videoclip grabado en New York, el artista rompe con todos los estigmas.

Fama y Lana es una canción que habla de que RS-ONE quiere ayudar a las personas, si tuviera el dinero (LANA) ayudaría a mejorar la educación, el deporte, los ancianos en la calle, ayudar a las personas a hacer su música, crear más hospitales, esto es un fronteo para que todas las personas estén bien y vivan felices.

RS-ONE ha venido trabajando en nuevas fusiones musicales, sonidos y colaboraciones y promete que este 2022 será un año cargado de éxitos para el artista, el año pasado se le vio en presentaciones musicales en la ciudad de New York.

El intérprete de grandes sencillos como La rumba esta en mi casa, Química y Ula Ula, se encuentra de promoción de este nuevo hit que promete ser una referencia icónica para labrar el camino a la labor social no solo en New York cual es su lugar de residencia, si no llevar este mensaje a su nata dominicana.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe