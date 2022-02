El trío salvadoreño Steady Rollin lanza su segundo álbum “Stories”.

El poderoso trío salvadoreño Steady Rollin lanza su disco, “Stories”, una exhibición de todos los talentos de la banda expresados en historias. La producción cuenta con canciones de diferentes géneros entre los que podemos encontrar rock, blues y rock alternativo. Como sucedió en “Love and Loss”, la primera entrega de la banda, la música de “Stories” está centrada en una pasión desesperada y sonidos genuinos, sin arreglos en su posproducción, tocando las fibras de los corazones de los seguidores y oyentes.

Al escuchar cada una de las diferentes historias, se puede apreciar como las letras tienen la sensibilidad característica de los artistas. En esta ocasión, Jerry y Mincho también se sumaron a la labor de composición de las letras, acompañando a Fernando, quien es usualmente en la banda, el compositor principal.

La agrupación ya había entregado un adelanto de este álbum con el lanzamiento de sencillos con una gran aceptación como “Must I Die Alone”, “This Craziness Inside of Me” y la canción emblemática “Cause I Love You More” que es una obra de rock con infusión de blues, la cual cuenta con una segunda versión dentro de este mismo disco con un arreglo musical distinto.

La música de Steady Rollin sigue ganando adeptos alrededor del mundo, prueba de ello es la cantidad de vistas que siguen acumulando sus videos en su canal de YouTube. De este nuevo disco “Stories”, las canciones que cuentan con un video oficial son: “Cause I Love You More” cuenta con 2.1M de vistas, “This Craziness Inside of Me” con 1.2M de vistas, “Must I Die Alone” con 1M de vistas, ¿Dónde Te Has Metido? con más de 534,000 vistas e “Impossible” con más de 113,000 vistas.

La portada del disco es un repaso de varias de las historias que se relatan a través de la música en esta producción y están representadas con algunos personajes importantes de estas mismas historias.

Este segundo álbum es el resultado de la combinación del trabajo de diferentes profesionales involucrados, tanto salvadoreños como internacionales: la grabación del disco se llevó a cabo en DVK Studio en El Salvador y la masterización fue hecha en Sterling Studio en Nashville, Tennessee por Ted Jensen. En los videos, participaron equipos de producción salvadoreños, colombianos e ingleses, todo con el propósito de entregar un producto de la más alta calidad para el público.

Los primeros sencillos lanzados de este disco han tenido mayor impacto en mercados como Brasil, Estados Unidos, Argentina, México y España, siendo estos los lugares con la mayor cantidad de reproducciones a través de Spotify y las otras plataformas digitales, al igual que en YouTube.

Steady Rollin lo conforman Benjamin Andrade (batería y coros), Gerardo Pardo (bajo) y Fernando Poma (guitarra y voz principal). Andrade fue influenciado por la música de íconos del rock como Led Zeppelin, Rush y Metallica, lo que lo inspiró a formar varias bandas exitosas propias como Kroma, Ultravioleta y Alter Ego. Hoy en día, pasa su tiempo interpretando música y representando a Yamaha Music como baterista oficial en El Salvador. Pardo es un bajista y guitarrista profesional, que aporta experiencia y las notas melancólicas a las composiciones de Steady Rollin. Poma ha tocado música desde que tiene memoria y continúa con su fascinación por las guitarras. Durante su época de universidad formó varias bandas, lo cual le permitió seguir con la práctica de la música. Con el pasar de los años, coincidieron Benjamín y Fernando y luego incorporaron a Jerry a la alineación para dar vida a lo que hoy en día es Steady Rollin.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe