Crew 90 lanza ‘De tal palo tal astilla’

‘De tal palo tal astilla’ es el nuevo lanzamiento, de Crew 90, una canción que invita a reflexionar en cómo ser mejor persona y en cómo las acciones que se ejecuten se conviertan en ejemplo para los demás. Explora sonoridades punk rock, grunge y rock con la intención de que sea una canción frenética para saltar, cantar y que el corazón lata más rápido de lo normal.

Es una canción poderosa para tocar con guitarra de aire y batería imaginaria, es perfecta para subir los ánimos antes de empezar el día. Es un tema para recordar que hay una relación entre la sangre hirviendo y el rock ’n roll, ideal para iniciar un pogo o animar una reunión con amigos.

Crew 90 envía un mensaje de cambio, educación y aprendizaje continuo por el bien de la sociedad. Es una invitación a tener más libertad de pensamiento y de expresión.

«La gente ve en los niños el futuro, pero no se ocupa de quienes somos el presente. Hay que aceptar la responsabilidad de cambiar para tratar de ser la mejor versión que podamos del niño y el adolescente que ya fuimos, no podemos dejarle esa responsabilidad a un futuro que no existe», enfatiza el grupo.

La portada del sencillo es un cuervo diseñado por Miguel Hernández, un animal que la banda asocia a lo oscuro que hay en el ser humano que también ha sido representado por la cultura contemporánea, desde el cine y la literatura, como un ser terco, odioso y maligno. El animal carga una llave en su pico (aquello que le decimos a nuestros hijos, para bien o mal), de las jaulas en las que vive posado, las protege con sus alas sin entender que, además de la jaula, está ahí el alambre que muestra que las ataduras son reales y lastiman.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe