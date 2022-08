“Callado” se estrena con su video musical oficial, disponible en todas las plataformas digitales

La nueva estrella de la música latina Joonti (@joonnti), estrena su nuevo sencillo “Callado”, un tema que se inclina al género urbano en donde los fanáticos del artista podrán deleitarse a través de su versátil e impetuosa voz.

Con una carrera musical que apenas comienza, Joonti demuestra que su talento es imparable. El joven puertorriqueño conocido por interpretar sus canciones en el género alternativo, ha estado coqueteando con la industria urbana, su último tema “Necio” que además posee un toque de trap ha sido todo un éxito, ya que cuenta con casi un millón y medio de reproducciones a tan sólo un mes de su estreno, además de evidenciar la gran capacidad para la interpretación de Joonti.

“Callado” es un tema compuesto por Jonathan Pagan, producido por Xavier Areizaga Padilla “Xound” y bajo el sello discográfico de AP Global Music. La pista musical posee una melodía de reggaetón con la que Joonti pondrá a gozar a la audiencia.

“Estoy muy feliz con todo lo que se está logrando, quiero demostrarles que no me quedo encasillado en un sólo estilo de música y lo que más me motiva es que les esté gustando tanto como a mí, muchas gracias”, afirmó el artista.

En esta oportunidad, el tema “Callado” se estrena con su videoclip oficial bajo la dirección y producción de Ricky Rekap. La grabación se llevó a cabo en la isla del encanto Puerto Rico, el mejor lugar para darle vida a este reggaetón que cuenta la historia de un muchacho que es secuestrado por un amor secreto y que al mismo tiempo lucha por que todo salga a la luz luego de batallar con sus sentimientos.

El video y la canción “Callado” se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de Joonti.

