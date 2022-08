“Baby”, lo nuevo explotando las plataformas digitales por Angello “La bestia”

El artista Angello “La Bestia” sorprendió a su público en sus redes sociales soltando un tema inesperado que le vaciló mucho a la gente boricua y de otros países teniendo una buena aceptación.

“Baby” ya se encuentra disponible en tus plataformas digitales, donde ya puedes darle

Oído, y ser compartido en toda las redes sociales.

El joven puertorriqueño sigue sumando dando grandes éxitos a su carrera, gracias a las plataformas de streaming donde tienen buenos números que son de suma importancia para un artista.

«Baby» es un Trap, que se presenta mediante un Video acompañado de una portada de alta calidad, la canción se ha logrado ser viral en tik tok como otras plataformas digitales.

El Artista expresó estas palabras mediante sus redes sociales: Mi mai me dijo confía en ti mismo porque los que no confiaron lo harán y te abrazarán como si no paso nada. Expresó: Angello “La Bestia”

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe