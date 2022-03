Adriana Rosso “Más Fácil”

“MÁS FÁCIL” es el título del nuevo sencillo que la artista guatemalteca, Adriana Rosso presenta en todas las plataformas digitales y forma parte de su producción desarrollada en el género urbano.

La artista urbana vuelve a sorprender a su público añadiendo un género musical nuevo a su repertorio: reggaetón. Luego de revolucionar la industria musical guatemalteca con sus recientes lanzamientos: DM (rap – trap), Let Me Go (trap – rock alternativo), Te Falta (boom bap rap), Tonight (elektro-pop), la artista vuelve a demostrar su versatilidad al presentar una propuesta musical que involucra todas las emociones que simbolizan su esencia, siendo la artista una mujer enfocada al empoderamiento femenino.

El sencillo “Más Fácil” fue producido por el sello discográfico Mouseion Records por el productor musical Alejandro Eva y José Pablo Soto, y el videoclip fue realizado bajo la dirección del reconocido productor y Director de Cine, Kenneth Müller, siendo Adriana Rosso, la protagonista del video. Con este proyecto confirma su versatilidad artística y la calidad de su material. Todo ello acompañado de músicos y productores reconocidos, de gran experiencia internacional.

La producción del sencillo “Más Fácil” fue realizada totalmente en español, a diferencia de sus anteriores propuestas que incluían textos en idioma inglés, creando un crossover completo, lo cual confirma su talento al presentar propuestas integrales, dominando habilidades artísticas que la distinguen, interpretación, baile y actuación.

Su promesa de crecer en el ámbito musical es confirmada a través de su proyección en el género musical urbano, con una combinación de hip hop con pop, acompañado de una vocalización armoniosa, sensual y directa.

El tema “Más Fácil” busca transmitir un mensaje de amor propio, de valorarse dentro de una relación sentimental y tener la capacidad de entender el abuso y salir de una forma positiva, dejando atrás una relación tóxica y teniendo el coraje para no regresar a ella.

El videoclip del tema MÁS FÁCIL, fue grabado en la Ciudad de Guatemala y su realización estuvo a cargo de la productora Horchata y su Director, el cineasta Kenneth Müller.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe