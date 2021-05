ZELAYA : “Tal vez verás”

ZELAYA es una artista guatemalteca que busca acompañar con su música los momentos más importantes en la vida de todos los que la escuchan. Primera latina invitada a cantar en la gala de los 71st Primetime Emmy Awards en Los Ángeles, CA. y elegida como una de las cuatro artistas independientes con que dio inicio la segunda temporada de The Four on Fox, representando al género latino, dirigido por Sean Diddy Combs (P. Diddy), Fergie, Meghan Trainor y DJ Khaled. Arrancó su carrera como artista independiente en la ciudad de Los Ángeles, después de una exitosa campaña de crowdfunding, la cual se viralizó en Guatemala, haciéndola recaudar más del 200% de la meta que se habían trazado para hacer realidad el sueño de poder grabar su primer disco Es Un Viaje. Esto le permitió ser invitada especial en programas de alto prestigio en el extranjero, y dar a conocerse en el mercado guatemalteco, siendo invitada a compartir escenario en su país con artistas como Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Reik, Sin Bandera, Camila, entre otros.

Después de deleitarnos con su último sencillo Solamente Tú, que alcanzó más de 600 mil vistas en YouTube y los primeros puestos en las radios de su país Guatemala; Zelaya nos comparte su más reciente sencillo Tal Vez Verás. Una canción fresca, que nos viene a dar un respiro y nos envuelve con sus ritmos orgánicos, guiados por las guitarras y la percusión en vivo, que no se suele escuchar ya en las canciones de hoy en día.

“Tal Vez Verás es una canción llena de energía, que nace en medio de un sueño. Me levanté a las 2am con la melodía del coro en mi cabeza y con miedo a que se me fuera a olvidar la grabé en una nota de voz. Días después terminamos de escribirla y grabarla en el estudio, convencida que tenía en mis manos una de las mejores canciones que he escrito hasta la fecha.” – comenta Zelaya.

Contrastando con el ritmo alegre y pegajoso, la letra narra los sentimientos de una persona que decide dejar atrás una relación tóxica del pasado; convencida que si sigue adelante con su vida, con actitud positiva, terminará atrayendo a esa persona que la hará realmente feliz.

“Muchas veces preferimos conformarnos con alguien que no nos hace realmente felices, por el simple miedo de quedarnos solos. Esto es algo que he visto muchas veces a lo largo de mi vida, y por eso quería hacer una canción que te diera los ánimos para salir de una relación que no te esté haciendo bien, convencida que sólo así abrirás el espacio para que en el momento correcto llegue esa persona que te complemente, te llene y te haga realmente feliz.” – comenta Zelaya.

Tal Vez Verás fue compuesta y grabada en Miami, Florida, junto al productor Luis Salazar; quien ha estado a cargo de la producción de los últimos temas de la artista, y quien también ha trabajado con artistas como Juanes, Morat, Sebastián Yatra, CNCO, Aitana, entre otros.

La canción cuenta con un videoclip de talla internacional, el cual fue filmado en Guatemala, donde se enfoca a la artista acompañada por su banda en un set acústico y acogedor; alternándolo con escenas espontáneas de ella misma bailando y cantando la canción en diferentes rincones de su casa. El mismo fue dirigido por Herbert Pivaral, junto a la productora ZOOM. Cabe mencionar, que aunque es difícil de notar, la artista contaba ya con 5 meses de embarazo en el momento que se realizó la filmación.

“Este videoclip es mi favorito hasta la fecha… Es un video espontáneo, natural, orgánico; que refleja la energía que lleva atada la canción. Más que contar una historia, queríamos reflejar el sentimiento y actitud que se debe tener cuando dejas atrás a una persona que no era para ti, convencida que lo mejor está por venir…” – comenta la artista.

Tal Vez Verás ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Para más información sigan a Zelaya en todas sus redes sociales como @zelayasteph o en su página web www.zelayamusic.com, y acompáñenla en este año de lanzamientos que nos tiene preparado.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe