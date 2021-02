ZELAYA estrena “Solamente tu”

ZELAYA es una artista guatemalteca que busca acompañar con su música los momentos más importantes en la vida de todos los que la escuchan. Arrancó su carrera como artista independiente en la ciudad de Los Ángeles, después de una exitosa campaña de crowdfunding, la cual se viralizó en Guatemala, haciéndola recaudar más del 200% de la meta que se habían trazado para hacer realidad el sueño de poder grabar su primer disco Es Un Viaje.

Esto le permitió ser invitada especial en programas de alto prestigio en el extranjero y dar a conocerse en el mercado guatemalteco, siendo invitada a compartir escenario en su país con artistas como Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Reik, Sin Bandera, Camila, entre otros. Fue elegida como una de las cuatro artistas independientes con que dio inicio la segunda temporada de The Four on Fox, representando al género latino, dirigido por Sean Diddy Combs (P. Diddy), Fergie, Meghan Trainor y DJ Khaled. Y fue la primera artista latina invitada a cantar en la gala de los 71st Primetime Emmy Awards en Los Ángeles, CA.

Después de deleitarnos con sencillos que se han virailzado en las redes sociales, como Bastaba Una Mirada (+ 2 millones de views en Facebook), Tómame (+1 millón de views en YouTube) y su más reciente éxito Rápido y Lento (#1 del Ranking Nacional en Monitor Latino Guatemala); la artista nos muestra su lado más romántico con este nuevo sencillo, el cual formará parte de su próximo EP, que saldrá a la luz este 2021.

“Solamente Tú es la primera canción que escribimos cuando decidí emprender el viaje a componer música para mi próximo EP. Después de mucho tiempo de estar experimentando con distintos géneros y temáticas, me di cuenta que hay un lado romántico que nunca le he mostrado a mis seguidores por miedo a mostrarme frágil, cuando la realidad es que soy extremadamente romántica. Este EP viene del corazón, quiero que sea música real, que no pretenda ser más que música honesta que los oyentes puedan hacer suya. Y Solamente Tú es una pequeña probadita de lo que viene.” – comenta Zelaya.

Este nuevo sencillo fue compuesto en Miami, Florida, por la artista junto al productor Luis Salazar, quien ha trabajado con artistas como Juanes, Chayanne, Sebastián Yatra, CNCO, Morat, entre otros; y Paolo Tondo, integrante del reconocido grupo Proyecto Uno. Con un ritmo fresco, romántico, guiado por el ukulele y las guitarras, Solamente Tú es una canción perfecta para dedicarle a esa persona especial en el mes del amor y la amistad.

“Siempre he pensado que cuando estás con la persona correcta, hasta los momentos más sencillos se vuelven únicos e inolvidables. Ese es el sentimiento que quería proyectar con esta canción.” – Zelaya.

Esta canción cuenta con un videoclip cinemático que ya está disponible en el YouTube de Zelaya; el cual fue filmado en Miami, junto al director Herbert Pivaral y la productora ZOOM, que ha venido acompañando a la artista desde hace varios años. El video muestra una faceta coqueta y dulce de la artista, quien nos deleita cantando en distintos rincones de la ciudad, mientras se va desarrollando la historia de una pareja que está locamente enamorada y disfruta entre sí de los momentos sencillos en el día a día.

“En este video queríamos reflejar cómo hasta los momentos más sencillos en el día a día pueden volverse extremadamente especiales si estás junto a la persona correcta… Es el primer video donde no salgo actuando en la historia, sino sólo cantando la canción, pues quería dar lugar a que todo aquel que lo vea pueda imaginarse con esa persona y pueda hacer suya la canción”. – comenta Zelaya.

El video ya se encuentra disponible en las redes de la artista, y la canción estará disponible este viernes 12 de febrero en todas las plataformas digitales. Para más información sigan a Zelaya en todas sus redes sociales como @zelayasteph, y acompáñenla en este año de lanzamientos que nos tiene preparado.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe