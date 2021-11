XVI edición del Miami New Media Festival se exhibe en el Doral

La fundación Arts Connection celebra sus 15 años junto al Doral Contemporary Art Museum, con una gran proyección a cielo abierto del Miami New Media Festival, que incluye video performance y muchas sorpresas. En programa dos imponentes eventos en Venezuela.

En el marco del evento anual Kick-Off del Miami Art Week del Doral Contemporary Art Museum (Dorcam), el Miami New Media Festival regresa este sábado 27 de noviembre, para celebrar los 15 años de la fundación Arts Connection con una proyección de calle que exhibirá a gran escala las 36 obras de los artistas seleccionados en esta XVI edición, bajo el tema curatorial “New Media Art and the Pandemic”. El evento comenzará a las 6 pm en el estacionamiento de las Oficinas Ejecutivas de DORCAM en 5775 NW 84th Avenue, Doral, Florida 33166.

La coordinadora del MNMF, Milagros González, explicó que este evento será una gran fiesta de arte contemporáneo a cielo abierto y la novedad de la noche será la exhibición de importantes artistas invitados, que combinarán las proyecciones de sus obras con performance visuales, “video mapping” e intervenciones artísticas. Así, se contará con una instalación de video y audio-reactive performance de Miguel González, una pieza de mapeo de video de Muu Blanco, una proyección de video específica para el sitio de Carola Bravo y proyecciones de video de Pioneer Winter Collective / White Elephant Group, Cheryl Maeder, Xavier Cortada, Analia Segal, Jorge Andres Castillo y Lady Paraiso. También participará la fundadora de Arts Connection, Andreina Fuentes Angarita, con su nuevo proyecto “Transdecision”, presentado recientemente en el Festival Photo España.

Es oportuno recordar que los 36 videos de la XVI edición del festival fueron seleccionados el pasado mes de agosto a través de dos convocatorias: 26 obras fueron elegidas desde Miami, con la participación de 97 aplicaciones; y 10 obras desde Italia, con el apoyo de la Rome Art Week (RAW) y Nextus collective.

De la convocatoria de Miami participan las obras de Linda Phillips (Bogotá), Maria Luisa Sanín Peña (Bogotá), Patricia Rodríguez (Ibarra), Santiago Carlini (Madrid), Carmen Isasi (Madrid), Jean-Michell Rolland (Marsella), Jérémy Griffaud / Julien Griffaud (Nice), Isabel Pérez del Pulgar (Douarnenez), Gil Zablodovsky / Lali Tsipi Michaeli (Tel Aviv), Silvia De Gennaro (Roma), Ionee Waterhouse (Agrigento), David Fernandez Rocha / Francis Muñoz (Lisboa y Caracas), Matteo Campulla (Milán), Juan Carlos García-Sampedro (Madrid), Hakan Libdo (Stockholm) Alydia Wever (Amsterdam), Sophia Fernandez (Homestead), Sandra Portal-Andreu / Mateo Serna Zapata (Miami), Francis Almendarez / Anthony Almendarez (Houston), Miguel Antonio Contreras Hincapie (Caracas), Elizabeth Cemborain (Caracas), Eliseo Solís Mora (Upata), Thomas Noya (London), Carla Forte (Miami), Ricardo Arispe (Caracas) y Adonis Ferro (La Habana). De Italia estarán presentes las obras de Francesca Bonfatti (Roma), Leonella Masella (Roma), Milan Zulic (Suiza), Maria Korporal (Berlín), Athanasios Aléxo / Claudia Ferretti (Milán), Manuel De Marco (Milán), Claudia Quintieri (Roma), Elena Vertikova (Polonia), Methas Chantawongs (Bangkok) y Martina Vanda (Roma).

Próxima parada: Venezuela

Y como el Miami New Media Festival no olvida sus orígenes venezolanos, luego de Estados Unidos aterrizará en Venezuela, con dos grandes exhibiciones que cerrarán a la grande el 2021: el 3, 4 y 5 de diciembre, de 11:00 am a 8:00 pm, se proyectará continuamente en modalidad outdoor en el “Mercado de Arte y Diseño” de la Galería Braulio Salazar de la Universidad de Carabobo (Valencia); y el viernes 10 de diciembre, a las 5:00 pm, en el Café Cultural Bordes de San Cristóbal (Táchira).

Further Reading “Mala”, lo nuevo de Marc Anthony

El Miami New Media Festival promueve el arte a través de la exploración de las nuevas tecnologías y sus narrativas interactivas, con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el alcalde y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade, Estados Unidos. Para seguir el calendario internacional de eventos del festival visita www.miaminewmediafestival.com

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe