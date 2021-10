Sony Music remasteriza los discos más significativos de Ramazzotti

El redescubrimiento de un catálogo fundamental, que ha hecho la historia de la música italiana e internacional: Sony Music presenta las remasterizaciones en 192 khz para las reediciones en vinilo y publicaciones digitales de los discos que han marcado la carrera artística de Eros Ramazzotti. Un viaje en varias etapas con muchas imágenes y contenidos exclusivos directamente del catálogo digital del artista.

El camino de EROS21, un diálogo entre pasado y presente para el cantautor récord, comenzó en julio con DOVE C’E MUSICA, el séptimo disco del músico y compositor romano, uno de los títulos más icónicos de la historia de la música italiana en el mundo, y continuó con NUOVI EROI, el segundo álbum de Eros con la famosa canción Adesso Tu. Un éxito increíble que llevó a la música de Ramazzotti a superar los 2 mil millones de streams.

Ambos se han vuelto a proponer en una versión de vinilo de colores completamente nueva, convirtiéndose en piezas de colección para los miles de millones de fans de Eros, símbolo de la música italiana y uno de los artistas más conocidos y apreciados a nivel internacional.

Ahora es el momento de STILELIBERO, ER9S y TUTTE STORIE, tres discos que han marcado la historia de la discografía y del artista italiano, y que ahora están disponibles en una nueva y prestigiosa reedición en vinilo. Los álbumes también están disponibles en todas las plataformas digitales en una versión remasterizada en italiano y español, ofreciendo así una experiencia auditiva increíble, de calidad superior.

Anticipada por la canciòn Fuoco Nel Fuoco, que debuta en Italia directamente en primera posición, STILELIBERO presume de un tracklist con canciones preciosas como Per me per sempre, Un angelo non è y Più che puoi, este última en colaboración con la star internacional Cher.

El viaje continúa con ER9S, el noveno álbum del cantautor anticipado por la famosa Un’emozione Per Sempre. El álbum fue a la cima de las clasificaciones italianas durante 14 semanas, ganó dos certificaciones Disco de Diamante en nuestro país y numerosas certificaciones a nivel mundial.

TUTTE STORIE es el álbum que ha subvertido las reglas del mercado musical italiano: impulsado por el enérgico Cose Della Vita, cuyo video fue filmado por el ecléctico y galardonado director Spike Lee, el álbum ha sido un increíble éxito mundial con más de 5 millones de copias vendidas. La versión en español de Un’altra te, Otra Como Tu, ha superado los 200 millones de streams en plataformas digitales.

Tres de los álbumes más significativos de la historia de la música italiana, símbolos de millones de copias vendidas en todo el mundo, signos imborrables de un artista que siempre ha «querido cantar la realidad, la imaginación, pero sobre todo el amor, que es la fuerza más grande que tenemos». Tres obras que muestran el valor de Eros Ramazzotti, capaz de (en) cantar a muchas generaciones.

STILELIBERO, ER9S y TUTTE STORIE están disponibles en versión digital y en vinilo en versión italiana, española a nivel internacional.

