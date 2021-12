Sin Jersey, la nueva canción de TGO

Sin Jersey, es el último lanzamiento musical de TGO ambientado en las calles de la ciudad de New Jersey en las regiones de la Costa Atlántica y el Noreste de los Estados Unidos. La historia del videoclip se desenvuelve en un ambiente urbano con entre la infraestructura underground, los parques al aire libre y las calles de una ciudad que no para. Las imágenes están inspiradas en el old school rappers de los 80s, para revivir los tiempos del hip hop y el rap a partir de una propuesta moderna y urbana a cargo de TGO.

Durante la interpretación de Sin Jersey, TGO le canta a una bella mujer que aparece en diferentes escenarios, escuchando la declaración de un hombre que le expresa a través de la música, cuanto le gusta y lo bien que se siente al verla pasar por las calles de New Jersey.

Con este nuevo lanzamiento, TGO busca seguir posicionando su música a nivel mundial de la mano del Sello Discográfico Black Bear Music. Sin Jersey, se consolida además como el primer éxito internacional del artista con el cual realizará su primera gira por fuera del país.

Mateo González Paniagua conocido como TGO, inició su trayectoria desde los 16 años de edad posicionando éxitos como: Hot, La Pillé, Makia y El Socorro. Luego de su primera gira por México, TGO continuará proyectando su carrera con nuevos lanzamientos que le permitirán consolidarse como uno de los grandes exponentes del género urbano en Colombia.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe