‘Simultáneo’, de ‘Enla Arboleda’, una travesía audiovisual por el trópico andino

Desde el 2019, el músico y artista Santiago Giraldo Arboleda, bajo el nombre de Enla Arboleda, se embarcó en el proyecto Trayectos Invisibles, una experiencia artística en la que la música, la imagen y el cine, son las fuerzas que permiten la creación de su universo transversal para detonar diversas emociones.

Las siete canciones que forman parte de Trayectos Invisibles, son atravesadas por una pregunta recurrente en la que el artista se cuestiona sobre el origen, entendido como ese lugar en el que se construye la identidad. Cada una de estas exploraciones, presenta una conexión íntima entre el paisaje tropical andino y el autor.

En este sexto lanzamiento, Enla Arboleda, refuerza la esencia que ha caracterizado su trayectoria, en la que los viajes por carretera y la diversidad de los paisajes colombianos, confluyen en una mirada hacia el recuerdo. En esta ocasión, el músico se aventura en la creación de un videoclip animado y un libro, una creación transmedia que integra la idea de inicio-fin-inicio, como el ciclo de la vida terrestre.

“Desde que empecé a hacer el video tenía en mente dos finales, me hacían pensar qué pasaría si existieran realidades paralelas/simultáneas. Así que decidí que esta historia iba a tener dos ramas, dos caminos. Me inspiré mucho en el gato de Schrödinger. Se vuelve como un juego alrededor de eso que, en definitiva, jamás podremos controlar: La curiosidad”, explica Enla Arboleda.

Las canciones de Enla Arboleda hacen referencia a conexiones con elementos de la naturaleza y a ese diálogo interior que se da en la mente de un individuo. En el caso de Simultáneo, la protagonista se va en un viaje retrospectivo detonado por los sonidos de un tocadiscos. Entre el presente y el pasado, el color de las ilustraciones y las líneas temblorosas de la animación, dan vida a una historia romántica en donde los animales domésticos también son protagonistas.

“Esta canción tiene la esencia de mis viajes a los páramos, bosques secos y húmedos tropicales. La letra nace, sin duda, entre las carreteras colombianas. Por esos días no paraba de pensar que aquí, todo es extremadamente abundante. Uno siente que es imposible que algo deje de existir”, señala el artista.

Los lanzamientos que Enla Arboleda ha dado a conocer hasta ahora, presentan una suerte de orden caótico, y aunque a simple vista las partes que los conforman no están conectadas linealmente, convergen desde puentes conceptuales que permiten a la audiencia conectar los trayectos con libertad.

“Siempre que he creído que en el caos hay un orden, como las raíces de los árboles que son rizomáticas. No todo debe tener un principio o un final. En casi todas las letras se establece una relación entre dos, creo que ese diálogo llama a la libre interpretación. Son siete partes de algo que no tiene un solo significado. Como decimos Vero y yo: el diálogo está abierto”. Explica.

Verónica Posada Álvarez, curadora de la experiencia, participa en el lanzamiento de Simultáneo como editora literaria del libro.

“Un paisaje que navega entre el sonido, las imágenes y la evocación; este libro-canción permite entender el universo que ha inspirado la creación de Simultáneo. Nos presenta el andar por el trópico andino, indomable y vibrante, se reconoce la energía femenina que habita en la fuerza creativa, y además nos permite crear conexiones desde la geodiversidad que habitamos, para entender cómo esos paisajes nos modifican”. Afirma Verónica.

Simultáneo, una canción llena de metáforas y recovecos montañosos, a través de sus sonidos acústicos y tonos cálidos, invita a descubrir los paisajes recreados en la extensa Cordilleras de los Andes y conectar con la intimidad de las emociones, muchas veces, guardadas en el recuerdo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe