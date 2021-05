Rag‘n’Bone Man: ‘Life By Misadventure’

Tres años después de su innovador y galardonado debut, “Human”, Rag’n’Bone Man lanza su nuevo álbum ‘Life By Misadventure’.

Su nueva música ha sido adoptada en los medios de comunicación con el Sunday Times ya declarando el disco como “uno de los álbumes del año” y la reseña de 4 estrellas de MOJO destacando la composición de canciones “floreciente”. Los dos singles estelares del álbum ‘All You Ever Wanted’, y ‘Anywhere Away From Here’ (con la superestrella P!nk), también han sido uno de los pilares de las listas de reproducción de Radio 1 y Radio 2, y ha aparecido en actuaciones televisivas de estrellas en Comic Relief, Later … with Jools Holland y Saturday Night Takeaway de Ant & Dec.

Rag’n’Bone Man & P!Nk tocarán “Anywhere Away From Here” juntos en los premios BRIT de este año el 11 de mayo con el coro Lewisham & Greenwich NHS.

Su debut histórico en 2017, “Human”, fue un éxito fenomenal; un álbum de platino 4x que se disparó al número 1 en la semana de lanzamiento en el Reino Unido, se convirtió en el álbum más vendido de un artista masculino en toda la década y le valió los premios BRIT e Ivor Novello.

Si es un acto difícil de seguir, Rag‘n’Bone Man rompió el libro de reglas y fue a Nashville para escribir y grabar lo que se convertiría en “Life By Misadventure”, y regresó al Reino Unido justo antes de que estallara la pandemia. Si bien una dosis de heavy blues y soul vive en algunas de estas nuevas melodías, la mayoría de este nuevo álbum encuentra a Rag’n’Bone Man dando un gran paso adelante como artista, compositor y cantante capaz de mostrar una tremenda calidez y emoción real con cada respiración.

“Life By Misadventure” es el tónico perfecto para estos tiempos. Un álbum de profundidad y soul, sobre crecer y seguir adelante. Disfruta el viaje.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe