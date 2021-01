Olivia Rodrigo estrena “Drivers License”

La cantante, compositora y actriz, Olivia Rodrigo, lanzó “Drivers License”, su primer sencillo a través de Geffen Records.

Escrita por ella misma, compartió por primera vez un clip de la canción de pop alternativo con piano en Instagram en el verano de 2020 con una reacción increíble de los fanáticos, lo que la inspiró a ir al estudio con el productor y coguionista Dan Nigro (Conan Gray , Lewis Capaldi, Carly Rae Jepsen) para terminarla. Con sus armonías radiantes y su percusión cinética, “Drivers License” es un brillante equilibrio de efusión sin filtrar y elegante especificidad.

El video musical que acompaña a la canción también está disponible desde hoy. Dirigido por Matthew Dillon Cohen (Ashe, Hinds, Gus Dapperton), el video muestra un vívido retrato de Rodrigo mientras conduce sin rumbo fijo, anhelando un ex amor, un sentimiento que transmite con precisión en sus letras pensativas.

Para Rodrigo, una de las mayores alegrías de la vida proviene de aprovechar deliberadamente su dolor de corazón más profundo.

“Cuando se me ocurrió la canción, estaba pasando por una angustia que me resultaba tan confusa, tan multifacética”, recuerda Rodrigo. “Poner todos esos sentimientos en una canción hizo que todo pareciera mucho más simple y claro, y al final del día, creo que ese es realmente el propósito de escribir canciones. No hay nada como sentarse al piano en mi habitación y escribir una canción realmente triste. Realmente es mi cosa favorita en el mundo “.

Olivia lanzará su EP debut a finales de este año, que escribió durante la cuarentena. La colección de canciones de pop alternativo impulsada por el piano presenta la voz narrativa inolvidablemente honesta de Olivia, que revela su talento supremo para capturar emociones complejas en una música inmediatamente poderosa. Olivia ha creado un debut maravillosamente elaborado y atrevidamente original, canalizando tanto la verdad como la vulnerabilidad en su composición perspicaz y su voz magnética y, en última instancia, cimentando su estatus como una de las artistas jóvenes más prometedoras que han surgido en los últimos años.

Nombrada en la revista Variety en la lista “Power of Young Hollywood List 2020”, Rodrigo actualmente interpreta a la protagonista “Nini Salazar-Roberts” en el exitoso programa de Disney +, High School Musical: The Musical: The Series, que está filmando su segunda temporada. Ella escribió la poderosa canción “All I Want” para la banda sonora del programa, que se ha convertido en un éxito con certificación de oro que rompió el Billboard Hot 100 y acumuló más de 200 millones de transmisiones globales. El video musical que acompaña a la canción también ha registrado casi 29 millones de visitas.

