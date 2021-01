Natti Natasha renace “Antes que salga el sol” junto a Prince Royce

Dándole la bienvenida a un nuevo año, Natti Natasha vive un renacer musical con su nuevo sencillo, “Antes que salga el sol”. Uniendo dos potencias musicales bajo su misma bandera, el tema lanzado bajo el sello Pina Records/Sony Music Latin, une a la artista femenina mâs influyente del momento y multiplatino Natti Natasha y la superestrella multiplatino Prince Royce. El tema fue compuesto por ambos artistas, entre otros compositores, y representa el inicio de una nueva etapa en la vida, donde el comienzo está decorado por romanticismo, reencuentro personal y fe.

“Antes que salga el sol”, es un tema fresco, suave, para dejar atrás todas las cargas del pasado e iniciar un futuro con un nuevo aliento. Producido por DJ Luian, Mambo Kingz y Rafael Salcedo “Neneto”, “Antes que salga el Sol” es un tema que expresa que aunque seamos diferentes y nuestros caminos hayan tomado otros rumbos, nos podemos reencontrar y pasarla bien. “Decidí empezar el año con un sonido más suave ya que en este momento me identifico con ese sentimiento: con un reggaetonsito suave, con letras de amor, para hacer un reinicio con el año nuevo. Un reinicio con amor, con letras positivas, con buena vibra y sentí que era el tema indicado para arrancar el año”, expresó Natti Natasha. “Trabajar en esta colaboración junto a mi compatriota Prince Royce ha sido un verdadero honor. Yo lo conocí cuando estaba en Nueva York buscando mi oportunidad en la música, lo vi jovencito logrando sus sueños y, desde ese momento, se convirtió en una inspiración para mí”, concluyó.

“Todo pasó de una manera muy espontánea. Estuvimos grabando un video juntos, y esa noche fuimos al estudio donde me pusieron la canción y escribí y grabé mis partes. El proceso ha sido mágico y trabajar con mi compatriota Natti Natasha nuevamente es un verdadero placer”, expresó Prince Royce.

El video musical fue filmado en Miami, FL y dirigido por el aclamado director Carlos Pérez para Elastic People. El video cuenta la historia del amor de una pareja, donde la tentación alimenta el deseo de un reencuentro. Natasha y Royce narran la historia de una pareja cuya conexión es inevitable y que debe vivir el momento actual en lugar de dejar que el tiempo se escape. Su viaje está representado por bellas imágenes y elementos abstractos que representan un viaje de emociones que los lleva al reencuentro “antes que salga el sol”.

Mientras el mundo seguía enfrentando una pandemia global sin precedentes, durante el 2020 Natti Natasha logró adaptarse a la nueva norma y no mostró señales de detenerse. Aparte de sus propios lanzamientos que generaron millones de vistas en YouTube, Natasha continuó siendo la artista femenina más buscada en la industria, uniéndose a múltiples colaboraciones, incluyendo “Honey Boo” (CNCO) y “Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix)” (Khea, Prince Royce). También, enloqueció las redes cuando se unió a la artista Bebe Rexha en la versión remix de “Baby, I’m Jealous ft. Doja Cat”. Adicionalmente, Natasha también llevó su talento al cine, y se convirtió en productora ejecutiva de la serie de YouTube Originals BRAVAS, producida por Cinema Giants, Jessy Terrero como director y productor ejecutivo. Además, la empresa de joyería Pandora eligió a Natasha para convertirse en embajadora de su campaña 2021 “Beats of Pandora”.

Recientemente, la artista dominicana recibió 7 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2021, figurando entre las artistas femeninas más nominadas, en las categorías “Artista Premio Lo Nuestro del Año”, “Artista Femenina del Año-Urbano”, “Remix Del Año” por La Mejor Versión de Mí (Romeo Santos) y DJ No Pares (Justin Quiles, Farruko, Zion, Dalex, Lenny Tavarez), “Canción del Año” por La Mejor Versión de Mí, “Canción Tropical del Año” por La Mejor Versión de Mí, “Canción del Año- Urbano” por Honey Boo (CNCO).

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe