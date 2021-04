Natanael Cano y Alejandro Fernández se unen en nueva versión de “Amor Tumbado”

Natanael Cano, cantautor y líder indiscutible de la nueva corriente de Corridos Tumbados, se une al máximo exponente de la música mexicana, Alejandro Fernández, en una nueva versión de “Amor Tumbado”.

Con arreglos de mariachi aunados a la icónica voz de Alejandro, esta nueva versión del mega éxito de Natanael combina lo tradicional de la música regional mexicana con el nuevo movimiento tumbado, uniendo a dos generaciones en un sonido único.

El tema cuenta con un videoclip grabado en diferentes partes de Guadalajara donde aparecen juntos tanto Alejandro como Natanael recordando a un amor perdido.

Sobre esta colaboración Natanael comentó: “Le agradezco de todo corazón a una de las grandes voces e iconos de la música mexicana Alejandro Fernández de tomar la decisión y el gran paso de apoyarme a mí y a la nueva generación con esta nueva versión en mariachi de ‘Amor Tumbado’. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación, me gustó mucho el resultado y ojalá que como con esta colaboración se siga tomando en cuenta a todos los nuevos talentos que vienen”.

Sobre su participación, Alejandro comentó: “Recuerdo que cuando tomé la decisión de cantar pop, mucha gente me criticaba, y la verdad se siente solo estar comenzando sin apoyo. Es por eso que hago tantos duetos con la nueva generación. Quiero apoyar a toda la música latina, a los nuevos artistas, y también a los fans de las diferentes expresiones de nuestra música. En este caso me llamó Natanael, y me invitó a hacer una versión mariachi de su éxito. Me gustó muchísimo la canción. Trabajamos juntos en el nuevo arreglo y la verdad salió muy padre la colaboración. Es un placer para mi prestar mi voz a una nueva generación de la música mexicana”.

Esta nueva colaboración de Alejandro llega tras anunciar esta semana su nueva gira Hecho en Mexico Tour 2021 en Estados Unidos que comenzará el 10 de septiembre en Reno, NV y visitará las principales ciudades del país.

“Amor Tumbado” está disponible ya en todas las plataformas digitales.

