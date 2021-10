Miaqueen nos trae su segundo tema del EP “El pantalón”

El nuevo promocional de MIAQUEEN llamado “El pantalón”, es un tema de género urbano de estilo dembow compuesto y producido por “Panda”. Este estilo musical es muy reconocido en República Dominicana; mercado que MIAQUEEN ha estado trabajando arduamente en este 2021. Este sencillo será parte del EP que se está produciendo y el segundo promocional del 2021 en pandemia.

El videoclip fue grabado en Choroní, un lugar perteneciente al Estado Aragua, al centro de Venezuela en una jornada intensa de 24 horas de rodaje. Es un video bastante urbano; que mezcla sobre todo la alegría latina. “Fue una buena oportunidad de demostrar la belleza que tiene mi país Venezuela, playas, montañas, donde hubo mucha alegría, baile. La verdad quise hacer ver que la vida es una sola y hay que vivirla con entusiasmo, con colores y atuendos recalcando que, el color es vida. Refrescar con mi arte la situación del país. Todo esto se llevó a cabo gracias a la compañía OscarDrones ubicados también en el Edo Aragua”, afirmó la cantante.

El dembow es un género musical dominicano derivado del reggae y reggaetón cuya base rítmica proviene del género jamaiquino dancehall, mezclado con un poco de underground, mixtape y el tiempo musical de los famosos “playeros” que explotaron en las pistas de baile en los años 90.

“Me atreví hacer este género porque me considero una artista integral y versátil, me puse un reto y creo que lo logré. Como saben estuve un tiempo importante este 2021 trabajando y en promoción en República Dominicana y pues eso me dio mucha más fortaleza en esta elección. También mi intención es refrescar los géneros en mi país. Denota entonces que con constancia los sueños se cumplen y si le ponemos amor y pasión; mucho más todavía. No hay esfuerzo ni cansancio”. Y prosiguió: “Me siento satisfecha con el resultado, mi equipo tanto audiovisual como musical hicimos un arduo trabajo. Me preparé al máximo. Fue como un trabalenguas, – entre risas. Estoy segura que me seguiré posicionando en dominicana mucho más con este tema”, finalizó MIAQUEEN.

Tanto el año 2020 como el 2021 fueron atípicos, llenos de altibajos tanto profesionales como emocionales. ¿Cuál fue la clave de MIAQUEEN?

“No decaí por la disciplina que siempre he tenido por lo que amo y me apasiona; la música. Tocó y pues hubo que reinventarse e innovar. Me dejé llevar por lo que sentía, por la experiencia a través del tiempo que me decidí a cantar. Estoy feliz a pesar de tanto dolor en el mundo, hay que seguir construyendo el día a día. Hay que seguir y exportar lo bueno que tenemos. Lo que me impulsa son esas ganas de luchar por mi país, de ser ejemplo de nuevos talentos, de muchas personas que quieren construir. Sí se puede lograr las cosas trabajando duro. Hay que prepararse constantemente. El yo creo y en mí ha sido clave. Amor siempre”.

Para saber más de MIAQUEEN pueden seguirla en todas las plataformas digitales incluyendo YouTube como Mia Queen, Twitter e Instagram como @miaqueenmusic y visitar su página web www.miaqueenmusic.com.

