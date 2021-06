Mau y Ricky con nuevo sencillo “3 de la mañana” al lado de Sebastián Yatra & Mora

Las superestrellas latinas Mau y Ricky lanzaron su nuevo sencillo “3 de La Mañana”. En el video los hermanos venezolanos organizan una extravagante fiesta al lado del artista multiplatino colombiano Sebastián Yatra y el artista puertorriqueño Mora.

“3 de La Mañana”, es el primer sencillo de Mau y Ricky desde el lanzamiento de su último álbum rifresh el año pasado, el cual ha recibido millones de reproducciones en todo el mundo. Para este tema los hermanos se reencuentran con Sebastián Yatra, con quien colaboraron en el pasado en el exitoso 4 veces Diamante “Ya No Tiene Novio”. También suman al equipo al talentoso artista y compositor puertorriqueño Mora. Mau y Ricky, siempre innovando, nos presentan en esta ocasión una fusión de rock alternativo con reggaetón en “3 de La Mañana”. Sin duda, esta canción al lado de Yatra y Mora es un himno de fiesta perfecto para celebrar el verano.

El video captura cien por ciento el espíritu de este tema, mostrándonos a Mau y Ricky, Sebastián Yatra y Mora festejando de manera desenfrenada hasta que llega la policía a terminar la fiesta, siempre siguiendo la línea visual que ya mostraron en sus anteriores trabajos contando, de nuevo, con una de sus productoras de confianza We Own The City y dirigido por Richard Mountainous y Santiago Lafee.

A principios de este mes, Mau y Ricky anunciaron su gira conjunta Panas&Parceros tour, al lado del grupo colombiano Piso 21. Ambos grupos estrellas del pop latino se unirán en el escenario para interpretar juntos sus más grandes éxitos. La gira se llevará a cabo de septiembre a noviembre de este año y visitarán 18 emblemáticos lugares de Estados Unidos. El tour continuará en México actuando en recintos tan relevantes como el Auditorio Nacional de CDMX, Auditorio CCU en Puebla, Explanada Plaza Patria en Guadalajara, Teatro Morelos en Toluca y muchos otros que se irán anunciando próximamente. Las entradas para el U.S. Tour ya están a la venta en www.LiveNation.com y también las del Auditorio Nacional de CDMX en www.superboletos.com.

El pasado año, Mau y Ricky continuaron ampliando los límites del pop latino y la música urbana con el lanzamiento de su innovador segundo álbum rifresh. El primer sencillo “PAPÁS” obtuvo certificaciones de Platino en Estados Unidos y América Latina. La canción se volvió viral en TikTok con más de 400 millones de visitas gracias al #PAPÁSChallenge, lo mismo ocurrió con los sencillos que le siguieron, “La Grosera” y “OUCH”.

En los premios Premios Juventud de este año, el #PAPÁSChallenge fue nominado al dance challenge más imitado en las redes o “Social Dance Challenge” y Mau y Ricky fueron nominados a “Dúo o Grupo Favorito del Año”. Los fans pueden votar ahora en https://premiosjuventud.com/vota/.

Mau y Ricky se han convertido en superestrellas internacionales no solo en la música sino también en la TV, a inicios de este año participaron como coaches en La Voz Kids México, brindando su experiencia y apoyo a la nueva generación de artistas. Actualmente se encuentran una vez más como jurado, pero ahora en La Voz Argentina. Como artistas y compositores, sus éxitos se escuchan alrededor de todo el mundo. Ellos escribieron el exitoso tema “Sin Pijama” con Becky G y Natti Natasha, que recientemente fue certificado 13 veces Diamante en Estados Unidos. El álbum debut de Mau y Ricky, Para Aventuras y Curiosidades, ha sido reproducido más de 4 mil millones de veces en las plataformas digitales y es certificado Platino en Estados Unidos y Latinoamérica. El álbum incluye los éxitos “Desconocidos” certificado 4 veces Diamante y “La Boca” 3 veces Diamante.

Los hermanos han logrado mantener una fuerte presencia en redes gracias al compromiso que tienen con sus fanáticos. Ahora suman 6.1 millones en Instagram, más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus videos en YouTube cuentan con más de 2 mil millones de vistas.

Por su parte, Sebastián Yatra, tiene más de 27 millones de oyentes mensuales en Spotify, todos los videos de su canal rebasan los 7 mil millones de visitas. Mientras que Mora cuenta con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe