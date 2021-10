Maluma recibe nuevas nominaciones a premios de renombre internacional

En una gran semana para el ídolo global de la música latina, MALUMA acaba de recibir nominaciones importantísimas a prestigiosos premios de renombre internacional. . . Los American Music Awards anunciaron que está nominado en tres de sus categorías incluyendo «Artista Masculino Favorito», «Álbum Latino Favorito» y «Canción Latina Favorita». Ayer recibió una nominación a los People’s Choice Awards al «El Artista Latino de 2021» y la semana pasada fue nominado a dos MTV European Music Awards «Mejor Artista Latino» y «Mejor Artista o Group LatAm-Central». Esto se suma a sus recientes nominaciones al Latin GRAMMY por «Canción del Año» por «HAWÁI» y «Mejor Fusión/Interpretación Urbana» por «HAWÁI» junto a The Weeknd. Además, MTV ha anunciado que el artista se presentará en los prestigiosos EMAs que se llevarán a cabo en Budapest, Hungría, y que saldrán al aire globalmente en MTV el 14 de noviembre.

Las buenas nuevas llegan justo en la semana de la culminación de la gira sold out del artista por Norteamérica del Papi Juancho Maluma World Tour, la cual cerró el domingo en el Allstate Arena de Chicago con una concierto épico, donde Maluma celebró desde un majestuoso escenario en forma de cruz de 360º junto a más de 13,000 de sus fans que abarrotaron el recinto. Con el tan esperado tour que fue uno de los primeros en anunciarse tras la pandemia, Maluma visitó 27 ciudades en Estados Unidos y Canadá, con conciertos sold out en el Madison Square Garden de Nueva York, el FTX Arena de Miami, The Forum en Los Ángeles, el Golden 1 Center en Sacramento y el Centre Bell en Montreal, entre otros; concluyendo así, una vez más una fenomenal e inolvidable gira que marca otro éxito rotundo en la carrera de la superestrella.

En Chicago, Maluma inició el show con su éxito «HAWÁI» provocando que todos cantaran con gran euforia lo que hizo que el artista se conmoviera hasta las lágrimas. Luego de recobrar el aliento, y lleno de fuerza y energía, interpretó más de 20 canciones de su repertorio que incluye éxitos recientes de sus álbumes Papi Juancho y #7DJ, así como sus hits clásicos como «Borró Cassette», «Felices los 4», «Corazón» y «Chantaje». Además, el espectáculo contó con un intermedio acústico en el que el joven ídolo, fue acompañado únicamente por un piano para interpretar «Marinero» y «ADMV». Maluma se mostró encantado y agradecido durante todo el espectáculo que ofreció con el corazón dándolo todo durante los más de 90 minutos que duró el concierto, con banda en vivo, coreografía, pirotecnia, varios cambios de vestuario y un Maluma que hizo todo lo posible para acercarse a su público.

“Se siente raro terminar la gira, siento que todo fue muy rápido, hoy terminamos con casa llena en Chicago. Me siento muy agradecido…y a seguir soñando y cumpliendo los sueños parceros. Gracias a todos los que asistieron y formaron parte de esta gira inolvidable. ¡Los sueños sí se hacen realidad!”; expresó Maluma.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe