Maluma: ¨Mama-tetema¨ FT. Rayvanny

El artista colombiano MALUMA, acaba de lanzar su nuevo sencillo y video, «Mama Tetema» junto a Rayvanny, un contagioso tema con una fusión de Afro-beat y Reggaetón en español y Swahili que al escucharlo será imposible quedarse quieto, incitando al mundo entero a bailar y tetema (menearse) al ritmo de esta excitante canción.

«Mama Tetema» fue inspirada en el popular track africano «Tetema» (2019) del artista originario de Tanzania, Rayvanny feat. Diamond Platnumz. Cuando Maluma escuchó la canción le gustó tanto que decidió ponerse en contacto con Rayvanny vía DM en Instagram, y fue así como los dos artistas conectaron para que se diera esta gran colaboración. Maluma le añadió una nueva letra en español y un ritmo de reggaeton, dando como resultado esta nueva y ardiente fusión «Mama Tetema».

El single fue escrito por Maluma, Rayvanny y Diamond Platnumz; producido por Salmin Kasimu Maengo «S2Kizzy» y grabado por The Rude Boyz.

El videoclip del tema estuvo a cargo del reconocido director Jessy Terrero, con Rayvanny desde África, y Maluma en Estados Unidos, capturó perfectamente la esencia de «Mama Tetema”; un video diverso, fresco, sexy y divertido, que destaca el meneo «tetema» y baile característico de esta canción.

Ambos artistas se reunieron este fin de semana para la primera presentación en vivo mundial de «Mama Tetema» en el escenario de los MTV European Music Awards, que se transmitió desde Budapest, Hungría, ayer 14 de noviembre y donde se hizo acreedor del MTV EMA por MEJOR ARTISTA LATINO – «Ay Dios mío, para ser honesto no tengo ningún discurso preparado, sólo puedo decir muchas gracias EMA’s. Me siento muy orgulloso de ser latino y ha sido un camino muy difícil para llegar hasta aquí. También quiero agradecer a mi equipo de trabajo, Miguel, Clara, Walter Kolm, a mi madre que me está viendo en estos momentos…y este premio es para Medellín, Colombia porque Colombia ya no es más Pablo Escobar…Colombia es Maluma baby, JBalvin y todos los grandes artistas de Latinoamérica,» expresó Maluma al recibir su premio.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe