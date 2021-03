Major Lazer estrena “Diplomàtico” junto a Guaynaa

Major Lazer lanza su tan esperada canción en español “Diplomàtico”, que presenta a la superestrella en ascenso más popular de la música latina, Guaynaa, en todas las plataformas de transmisión digital y minorista. La pista va acompañada del estreno simultáneo del video musical, dirigido por Sam Sulam y filmado en Miami, FL. Además, la pista se incluirá en Music Is The Weapon (Reloaded), que se lanzará el 26 de marzo. La edición de lujo del último álbum del grupo contará con cuatro temas nuevos.

Una obra maestra cómica y cinematográfica que hará reír a los fanáticos de principio a fin, el video realmente captura las personalidades amantes de la diversión de Diplo, Walshy Fire, Ape Drums y, por supuesto, Guaynaa en esta divertida historia. Filmado en el famoso Gulfstream Park, el video sigue el viaje salvaje de lo que sucede cuando el dueño de un caballo adinerado interpretado por Walshy Fire descubre que su primer jinete Diplo no está y no tiene más remedio que sustituir a su mozo de cuadra, Guaynaa para montar en el gran carrera.

Desde que irrumpió en escena con su éxito mundial, “Rebota” en 2018, el artista puertorriqueño Guaynaa ha sido una fuerza innegable en la música latina. El artista nominado al Grammy Latino ha cautivado a los fanáticos de todo el mundo con su sencillo “Se Te Nota”, junto a Lele Pons, que obtuvo más de 272 millones de visitas en su video. También lanzó una colaboración con Sebastian Yatra, “Chica Ideal”, cuyo video acumuló más de 134 millones de visitas. Además, su colaboración con la sensación del K-POP Chung Ha en “Demente” es la primera vez que una estrella del K-POP canta en español. Por último, su nuevo sencillo y video “Monterrey” ya está disponible en todas las plataformas de transmisión.

No es ningún secreto que Major Lazer ha sido pionero en unir los mundos del EDM y la música latina, su remix de 2013 de su éxito “Watch Out For This (Bumaye)” con Daddy Yankee se convirtió en un fenómeno global y con los años el trío lo ha seguido. con increíbles colaboraciones con los nombres más importantes de la música latina como J Balvin, Bad Bunny y muchos más. El viernes 5 de marzo, varias de esas memorables pistas en español que encabezan las listas de éxitos se combinarán con Diplomatico, disponible para transmitir colectivamente en Spotify.

Music Is The Weapon fue lanzado en octubre con gran éxito de crítica. Cinco años después de Peace Is The Mission y de innumerables giras mundiales, el álbum destaca el enfoque completamente global del grupo. Music Is The Weapon incluye canciones en cinco idiomas y presenta colaboraciones con estrellas de todo el mundo, incluidos Nicki Minaj, J Balvin, Marcus Mumford, Khalid, Alessia Cara, Skip Marley, colaboradores de toda la vida Anitta y Busy Signal, la artista chilena nacida en Nueva York Paloma. Mami, las estrellas en ascenso de Jamaica Sheensea y BEAM, las rupturas indias Nucleya y Rashmeet Kaur y más.

Major Lazer es el trío de baile global de Diplo, Walshy Fire y Ape Drums. Llamado así por el testaferro ficticio del grupo, un comando de guerra zombi jamaiquino con un solo brazo, la misión del Mayor Lazer es liberar el universo con música. La banda ha lanzado tres álbumes aclamados, Guns Don’t Kill People… Lazers Do de 2009, Free The Universe de 2013 y Peace Is The Mission de 2015, con “Lean On” con DJ Snake y MØ, una de las canciones más exitosas de todos los tiempos.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe