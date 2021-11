Luis Fonsi complace a sus fans con nuevo sencillo y video “Nuestra balada”

Durante años, los fans de Luis Fonsi han expresado lo mucho que amarían que les regalara una de esas baladas que llegan directo al alma. El cumple su promesa y estrena “Nuestra Balada”, el nuevo sencillo del artista global.

Compuesto por Luis Fonsi junto a los también productores del tema Mauricio Rengifo y Andrés Torres, “Nuestra Balada” es un tema lleno de romanticismo, cuya letra habla del perdón y la reconciliación, interpretada por el premiado cantautor con la misma fuerza y sentimiento que lo ha convertido en una de las voces más icónicas y admiradas del ámbito musical.

“Mi alma me pedía hacer algo muy honesto, puro y sobretodo romántico y siento que este es el momento perfecto. Mi público me lo pidió…gracias a ellos estoy aquí y me hace muy feliz poder compartirles esta balada para que la cantemos juntos a todo pulmón en los conciertos en vivo. Es una canción muy especial para mí y espero que lo sea para todos ustedes también”. Expresó Fonsi desde el estudio.

El esperado lanzamiento viene acompañado de un video muy conceptual dirigido por el director venezolano Nuno Gómes, el cual se estreno la noche de ayer en YouTube. Fonsi conectará con su público a través de su cuenta oficial de TikTok a las 6:30pm ET.

“Nuestra Balada” formará parte del repertorio correspondiente a su próxima gira “Noche Perfecta Tour”, la cual dará la cual dará inicio con dos funciones los días 12 y 13 de febrero en el afamado José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Previo a estos conciertos, Fonsi presentará dos conciertos agotados en el Movistar Arena de Chile el 18 y 19 de noviembre, 2021.

Además de este gran lanzamiento, su participación como coach en ‘La Voz España’, ‘La Voz Kids’ y su gira, Fonsi continúa trabajando en proyectos muy importantes, siendo el más reciente su nueva linea de ropa edición limitada en alianza con el legendario fabricante de automóviles de juegos Hot Wheels, la cual estará disponible a partir de hoy, 5 de noviembre a través de www.FonsiCollection.com y D73.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe