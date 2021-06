Lady Gaga Born this Way El Décimo Aniversario Disponible ya

Lady Gaga lanzó su edición especial Born This Way The Tenth Anniversary a través de Interscope Records que presenta las 14 canciones originales del álbum Born This Way de 2011 en un nuevo empaque, junto con seis versiones reimaginadas de canciones del álbum creadas por artistas que representan y abogan por la comunidad LGBTQIA +.

Escucha aquí.

En la celebración del lanzamiento, las dos últimas portadas sorpresa se revelan como The Highwomen (ft. Brittney Spencer &Madeline Edwards) con su versión reimaginada de “Highway Unicorn (Road to Love)” y Ben Platt con su versión reimaginada de “Yoü and I”, acompañada de un video que ha compartido en honor a cubrir el clásico.

Ver aquí.

Las celebraciones del décimo aniversario comenzaron con Lady Gaga marcando el 10 aniversario del álbum Born This Way y su legado en West Hollywood, donde recibió las llaves de la ciudad y una proclamación nombrando el 23 de mayo como “Born This Way Day”. Haus of Gaga celebrará el lanzamiento del álbum con Paper Magazine y Club Quarantine este sábado 26 de junioalas 6PM PST / 9PM EST. La noche tan especial a beneficio de la Fundación Born This Way contará con DJ Sets y una actuación musical especial de Big Freedia. Todos los detalles se pueden encontrar AQUÍ.

Además, la Fundación Born This Way está trabajando estrechamente con Nueva York y youth pride, enviando bienes y donaciones monetarias junto con notas de amabilidad a centros LGBTQIA+ en todo Estados Unidos para ayudar en sus celebraciones del Orgullo. Lady Gaga y Versace han colaborado para una colección pride en celebración de los 10 años de Born This Way, donde una parte de las ventas se donará a la Fundación Born This Way como continuación de la aliada de la marca con la comunidad LGBTQ+. Lady Gaga y Versace también se han asociado con Omaze para apoyar a la Fundación Born This Way para dar a un fan la oportunidad de ganar la réplica exacta de la edición limitada de la chaqueta de cuero Atelier Versace que Lady Gaga usó en su legendaria gira mundial Born This Way Ball 2012. Obtenga más información en Omaze.com/Versace.

Ordene el álbum Born This Way The Tenth Anniversary y compre la nueva colección de productos Born This Way, que incluye un vinilo y una caseta pre-orden ahora en shop.ladygaga.com.

Born This Way The Tenth Anniversary ya está disponible en todas las plataformas de streaming de música.

