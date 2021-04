KYGO lanza su nuevo track “Gone are the Days” FT. James Gillespie

La superestrella mundial, productor y DJ, Kyrre Gørvell-Dahll, también conocido como Kygo, lanza su nueva canción “Gone Are The Days” con James Gillespie. “Gone Are The Days”, disponible ahora a través de RCA Records, es el primer lanzamiento de una nueva pista de Kygo en 2021 y viene junto con una hermosa versión para piano.

A principios de este año, Kygo realizó un impresionante set que fue transmitido en vivo por Moment House. Filmada en la cima de una montaña cubierta de nieve en los Alpes Sunnmore en su país natal de Noruega, la experiencia virtual única en su tipo permitió a las audiencias de todo el mundo ver a la superestrella mundial ofrecer un escenario que abarca toda su carrera en un entorno impresionante a diferencia de en cualquier lugar donde lo hayan visto actuar antes. 2020 fue un año enorme para Kygo. Lanzó un remix de la canción número uno, platino y ganadora del premio Grammy de Donna Summer, “Hot Stuff”, así como un remix de “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner que obtuvo críticas entusiastas. También lanzó su tercer álbum de larga duración, aclamado por la crítica, Golden Hour, que presenta su exitoso sencillo “Lose Somebody” con OneRepublic, así como “Higher Love” con Whitney Houston, el último de los cuales ha obtenido más de 1.100 millones de reproducciones en todo el mundo y se ubica en el Top 40 radio.

Con más de 100 MILLONES de streams en todo el mundo, James Gillespie emerge como uno de los artistas más silenciosamente explosivos del Reino Unido. Después de actuar con P!NK, agotó las entradas de su gira europea y está programado para hacer una gira por los Estados Unidos este otoño.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe