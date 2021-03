Kings of Leon lanzan su octavo álbum de estudio “When You See Yourself”

La banda multiplatino de rock KINGS OF LEON, ganadora del premio Grammy, lanza oficialmente su octavo álbum de estudio del que tanto se habla, “When You See Yourself” a través de RCA Records.

Grabado en los famosos Blackbird Studios de Nashville y producido por el ganador del Grammy Markus Dravs, el álbum ha recibido elogios de la crítica desde el principio. La revista Rolling Stone señala que “… el octavo álbum de la banda es un rock de la mente”, que “se lanza y se eleva con pistas de guitarra vibrantes que caen en cascada a través de algunos de los riffs más sucios que la banda ha grabado desde el movimiento “New South – meets – neo –Strokes”, sonidos del rock de garaje de sus dos primeros álbumes … este disco podría sorprenderte “.

La banda también estrenó un Nuevo video para el sencillo “Stormy Weather.”

The band made noise earlier this week with the announcement of their groundbreaking “NFT YOURSELF” collection drop. Leading the charge for musicians in the NFT marketplace KOL is shifting power back into the hands of creators with a first ever NFT drop to coincide with an album release. The digital art collection will feature up to 25 unique pieces including two offerings of which ALL proceeds will benefit Live Nation’s Crew Nation Fund. The drop goes on-sale today, March 5th at NOON EST, and includes real-world vinyl and one-of-a-kind experiences. Made in collaboration with longtime creative partner Night After Night, the collection is being made available by YellowHeart, the world’s first socially responsible ticketing platform and the pioneer of a rapidly growing trend of NFTs empowering artists to sell collectibles directly to their fans.

La banda hizo ruido a principios de esta semana con el anuncio de su innovador lanzamiento de colección “NFT YOURSELF”. Liderando la carga para músicos en el mercado de NFT, KOL está devolviendo el poder a las manos de los creadores con una primera caída de NFT que coincide con el lanzamiento de un álbum. La colección de arte digital contará con hasta 25 piezas únicas, incluidas dos ofertas, de las cuales TODAS las ganancias beneficiarán al Fondo Crew Nation de Live Nation. El lanzamiento sale a la venta hoy, 5 de marzo e incluye vinilos y experiencias únicas. Fabricada en colaboración con su socio creativo desde hace mucho tiempo, Night After Night, la colección está disponible a través de YellowHeart, la primera plataforma de venta de entradas socialmente responsable del mundo y pionera de una tendencia de rápido crecimiento de NFT que permite a los artistas vender artículos de colección directamente a sus fans.

