José Alberto El Canario estrena el primer single de su nuevo disco de boleros

El reconocido cantante dominicano José Alberto El Canario estrenó en las plataformas digitales “Rodando por el mundo”, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio homónimo, que verá la luz próximamente.

El disco, dedicado íntegramente al bolero, saldrá próximamente.

“Con este disco se cumple un sueño que tenía hace mucho tiempo. Yo siento una gran pasión por el bolero, que es de los géneros románticos más universales. Al bolero debo muchos momentos de felicidad. Con esta producción, no estoy más que siendo reciproco con un género que me ha dado mucho y que me apasiona”, dijo El Canario.

El disco fue grabado en estudios de Santiago de Cuba, La Habana, Miami, Nueva York, Santo Domingo, San Juan, Bogotá y Ciudad de México y Madrid.

Cuenta con colaboraciones de Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Charlie Aponte (Puerto Rico); Jorge Celedón (Colombia); Milly Quezada y Sergio Vargas (República Dominicana); y Pablo Milanés, Alejandro Almenares, Los Guanches, Azabache y Magic Sax Quartet (Cuba).

El álbum contiene nueve canciones, más dos bonus tracks. Sus productores adelantaron que en los próximos meses los fans tendrán acceso a nuevas pistas de regalo.

“Rodando por el mundo” es el nombre popular en toda Latinoamérica de “¿Por qué ahora?”, un bolero de Bobby Capó, que fue grabado por primera vez en 1956 en Puerto Rico por Vitín Avilés y que ha sido muy popular en versiones de Billos Caracas Boys, en Venezuela; Marco Antonio Muñiz, en México; y en Cuba por la orquesta Yakaré.

El Canario añadió: “Estoy muy feliz porque se han sumado muchos grandes colegas a este lindo proyecto y porque hemos logrado exactamente el sonido que queríamos. Ahora solo queda enamorarse”.

La producción para el sello Los Canarios Music estuvo encabezada por Geovanis Alcántara, José Raposo, Martha Cancel y Alden González. La dirección musical fue de Roberto Linares y Damián Busqueta, quien también participó en los procesos de grabación y mezcla, junto a Iván Salas, y la masterización del reconocido ingeniero brasileño Felipe Tichauer.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe