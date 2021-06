John Mayer nuevo single y video oficial “Last Train Home”

John Mayer volvió con un nuevo single y video musical a través de Columbia Records titulado “Last Train Home”.

También podes ver la primera presentación en vivo de “Last Train Home” en “Jimmy Kimmel Live!” el lunes 7 de junio a las 12:35 p.m. en ABC.

Después de anunciar la llegada de su disco en las redes sociales, y en vallas publicitarias e impresas, el artista, guitarrista y productor ganador del premio GRAMMY® presentará su octavo álbum, Sob Rock, en las tiendas y en todos los DSP el 16 de julio de 2021. Producido por John Mayer y Don Was, y grabado en Henson Studios en Los Ángeles, el álbum marca la primera oferta en solitario de Mayer desde The Search for Everything, que vendió oro en 2017.

“Last Train Home” se destaca con un Mayer clásico con un riff de guitarra inolvidable, un toque de teclado y letras citables. Sin mencionar que Maren Morris hace un cameo en la pista y el video musical, mientras que tanto el percusionista Lenny Castro [Toto] como el tecladista Greg Phillinganes [Stevie Wonder, Eric Clapton, Michael Jackson, Toto] tocan la melodía.

A fines de marzo, en su TikTok tocó un poco de “Last Train Home” en vivo, y generó 1.4 millones de visitas en el proceso. Sin previo aviso, aparecieron anuncios de Sob Rock en el metro de ambas costas de Nueva York y Los Ángeles antes de que las vallas publicitarias dominaran Los Ángeles el mes pasado. El martes, compartió la portada de Sob Rock a través de su Twitter y habló con Wall Street Journal sobre el single y el álbum. De manera clásica, las Zines oficiales que promocionan el álbum se han enviado por correo a los fans que se inscribieron en el sitio web de Sob Rock . El número incluye una entrevista entre Mayer y el productor Don Was. Sob Rock abre un nuevo capítulo para John Mayer y la música pop.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe