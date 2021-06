Jessie J está de regreso ‘I want love’

Haciendo una gran entrada con nueva música muy esperada, la superestrella del pop multiplatatino nominada al Premio GRAMMY®, JESSIE J regresa con un nuevo sencillo titulado “I Want Love” a través de LAVA/Republic Records.

Para dar vida a la canción, trabajó con el mega productor tres veces ganador del Premio GRAMMY® Ryan Tedder [Beyoncé, Adele] que se desempeña como productor y co-escritor.

Jessie J dice: “Quería volver con una canción que se sintiera clásica pero moderna. GRANDES voces y hacer que todos vayan a la pista de baile. No puedo esperar a que el mundo escuche esta canción y la baile y cante bien fuerte.”

Mientras celebra el décimo aniversario de su primer LP Who You Are, certificado platino en 2011, ella sigue viendo hacia adelante. “I Want Love” prepara el escenario para su ansiosamente esperado quinto álbum de larga duración, que llegará a finales de este año, coescrito y producido por Tedder.

En 2011, Jessie J emergió silenciosamente como la voz más grande del pop. La potencia nacida en el Reino Unido se presentó con Who You Are, que no solo fue platino, sino que también produjo el cuádruple platino “Price Tag” y el platino “Domino”. Sin mencionar que el disco hizo historia como “el primer álbum de una artista británica en producir seis o más éxitos top 10 en el Reino Unido”, mientras que ella se hizo del Critics’ Choice BRIT Award 2011 y el Sound of 2011 de la BBC. Pisándole los talones, Sweet Talker (2014) se plantó en el Top 10 del Billboard Top 200 y albergó el ocho veces platino “Bang Bang” con Ariana Grande y Nicki Minaj. A lo largo de 2018, reveló R.O.S.E. en cuatro partes con aclamación de la crítica y lo apoyó con una gira mundial que se agotó. El mismo año Jessie J viajó a China y se unió al programa de televisión SINGER, un concurso de canto donde actuó cada semana frente a una audiencia de televisión de 250 millones con una gran audiencia final de 1 mil millones. Jessie J no solo fue la primera artista internacional en competir junto a los artistas más grandes de Asia, sino también la primera en ganar. Con una voz que se da una vez cada generación, un estilo de escritura confesional y un carisma que sacude el estadio, regresa este 2021 con “I Want Love”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe