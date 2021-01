Grey García presenta su más reciente sencillo musical + video: “Lento”

José Luis García mejor conocido en el medio como: Grey García es un artista urbano / pop latino, nacido el 4 de julio de 1988 en su ciudad natal Humacao, Puerto Rico. Este talentoso puertorriqueño ha estado cultivando su oficio durante los últimos 6 años, pero fue en la secundaría cuando se enamoró del arte de la interpretación, pues era bailarin e interprete.

Uno de los mayores logros de Grey ha sido presentarse en su ciudad natal de Humacao para el festival “La Lancha Planua”, que ha sido un elemento básico en la ciudad durante los últimos 30 años. Grey luego participó en concursos de canto como The Voice, AGT, Objectivo Fama, American Idol, Va Por Ti, La Voz US, X-Factor. También American Idol Puerto Rico, donde llegó a la ronda antes de los shows en vivo. En el año 2018 Grey pasó a formar parte de la competencia de canto local “Voz de NY” (2018) en Nueva York producido por Mairobin Caraballo. Sin embargo, no fue hasta la cuarta temporada (2019) que todo cambió para-Grey.

Luego de su eliminación, Leslie Pérez refirió a Grey García a Delta C Management, una empresa propia fundada por la artista Delta Carolina, donde luego de una cuidadosa consideración fue firmado logrando un acuerdo de Gestión y Desarrollo Artístico. Grey grabó su primer sencillo en julio del 2020 y fue lanzado el 30 de octubre del 2020.

Este nuevo single del artista: “Lento” trata de empoderar a las mujeres con este himno, pues la canción describe el sentimiento de un hombre hacia una mujer empoderada, esa mujer que cuando entra a un club con su presencia hipnotiza a todos los que la miran.

“En esta canción describo a una mujer hermosa, segura de si misma, el tipo de mujer que le gusta salir y sabe que la noche es de ella. Definitivamente es un himno para las mujeres, para que ellas sepan que hay hombres que valoran a una mujer fuerte”.

Cuenta Grey García para Alpha Media Latam.

“Lento” ya está disponible en todas las plataformas digitales y el video oficial lo puedes disfrutar en YouTube. Se espera que para este 2021 este jiven artista comience a trabajar con grandes compositores y productores de la industria que están activamente trabajando con Becky G, Anuel, Natti Natasha entre otros, y se conoce que su próximo sencillo: “Te Va a Doler” sera una continuación de “Lento”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe